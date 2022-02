GF Vip 6, Carmen Russo durissima su Katia Ricciarelli “Penso che sia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno alla messa in onda dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ma nonostante ciò i protagonisti di questa edizione del reality continuano ad essere grandi protagonisti. Nello specifico ad esprimersi nelle ultime ore è stata Carmen Russo che intervistata dal periodico Mio si è espressa su Katia Ricciarelli rivelando il suo pensiero sulla cantante lirica.

Carmen Russo commenta il comportamento di Katia Ricciarelli al GF Vip 6

Katia Ricciarelli è sicuramente una delle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello vip ma anche una delle concorrenti più discusse. Nel corso dell’intervista rilasciata da Carmen Russo al periodico Mio non sono mancate le domande sul comportamento tenuto dalla cantante lirica all’interno della casa più spiata d’Italia. Domande alle quali la moglie di Enzo Paolo Turchi ha risposto “Penso che sia andata oltre e che ha sbagliato”. Ma non solo, ha anche precisato che probabilmente anche la Ricciarelli spesso si è resa conto di aver sbagliato ed è per questo motivo che poi chiedeva scusa. “Ma non riesce a tenersi, dice ciò che pensa e a volte i suoi pensieri possono essere frutto di un momento di ira”

Carmen Russo risponde alle parole della principessa Clarissa Selassié

Sempre nel corso della stessa intervista rilasciata a Mio ecco che Carmen Russo ha poi proseguito rispondendo alle parole pronunciate da una delle sorelle Selassié ovvero Clarissa. La giovane donna infatti sembrerebbe aver accusato la celebre ballerina di temere la Ricciarelli e di non aver mai preso una posizione proprio per tale motivo. Di fronte a tali parole Carmen Russo ha deciso di non rimanere in silenzio e anzi al contrario non ha perso l’occasione di replicare ricordando alla giovane ex concorrente del GF vip di essere stata proprio lei la prima a litigare con la Ricciarelli. “Mi stupisce che lo abbia detto, lei c’era e la prima a litigare con Katia sono stata io! Non ho paura di lei, ho paura degli scontri, delle parole che vanno oltre”, queste esattamente le sue parole . A proposito del suo non intervenire in certe situazioni Carmen Russo si è difesa affermando “Ho paura di mettere benzina sul fuoco perché so che in certe situazioni si degenera e il buon senso va a quel paese”.

Il pensiero di Carmen Russo: “Siamo in tv e il messaggio che arriva non è dei più belli”

Carmen Russo ha poi concluso la sua intervista a Mio precisando “A volte si dicono cose che non andrebbero dette, Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Bisogna stare attenti perché gli estremi non vanno mai bene, o si è troppo veri o troppo permissivi”.