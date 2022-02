Noemi diffida Barù e lui al veleno: “Una certa signorina …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barù è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip e sembra sia uno dei personaggi più amati di quest’anno. Serio, in certe occasioni buffo ma sempre educato e sopra le righe, Barù si è costruito un vero e proprio personaggio, anche in tanti confermano che effettivamente è così anche nella vita reale e nella sua quotidianità. Ad ogni modo, in questi giorni sembra essere finito nei guai. Per quale motivo? Semplice, sembra proprio che abbia fatto un’esternazione su Noemi, la nota cantante italiana, considerata troppo forte e troppo violenta. Ovviamente, come si poteva immaginare, sembra che Noemi non sia rimasta ad ascoltare e abbia fatto recapitare all’interno degli studi del Grande fratello vip una diffida proprio a Barù. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Barù, il concorrente del Grande fratello vip 6 finisce nei guai

Ebbene, sembra proprio che il noto enologo e personaggio televisivo la scorsa settimana abbia fatto dei commenti sulla settimana sanremese. Nello specifico, Barù avrebbe avuto da ridire sul singolo di Noemi ed anche nei confronti della stessa cantante. Il tutto risalirebbe allo scorso 7 febbraio, quando Barù a letto con Jessica Selassiè che stava facendo le unghie, avrebbe commentato Noemi e la sua canzone utilizzando delle parole molto forti.

Parole forti e pesanti nei confronti di una cantante italiana

“Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei C. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?“. Alla domanda, Jessica avrebbe risposto “Noemi”. A quel punto l’enologo avrebbe concluso dicendo “Le devono tagliare le corde vocali”. Le sue parole non sono affatto piaciute a Noemi che è venuta a conoscenza di questa frase attraverso il web, visto che il video è immediatamente diventato virale.

Noemi diffida Barù all’interno della casa più spiata d’Italia

Pare che la cantante sui social abbia immediatamente commentato dicendo “Non si può piacere a tutti però perchè tutta questa violenza“. Sembrava che questo fatto si fosse concluso li, ma così non è stato. La cantante infatti, attraverso il suo legale ha mandato una diffida al gieffino proprio all’interno della casa, chiedendogli di non fare più il suo nome fino a quando sarà all’interno della casa. “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che C devo dire?”. Questo quanto dichiarato da Barù, confessandolo a Jessica e ricordando insieme a lui “Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!“.