Maurizio Costanzo senza freni su Barbara D’Urso alla conduzione de La pupa e il secchione: “E’ una …”

Barbara D’Urso è pronta a tornare in prima serata e lo farà il prossimo 15 marzo quando su Italia 1 inizierà il nuovo programma de La pupa e il secchione show. il programma che di certo non è nuovo, è molto seguito al pubblico italiano e per la prima volta vedrà al timone proprio lei, Barbara D’Urso che sembra essere molto felice di iniziare questa avventura. Di lei e del suo programma ne ha parlato una telespettatrice che ha mandato una lettera a Maurizio Costanzo sul magazine Nuovo. Ma cosa ha dichiarato la donna e soprattutto cosa ha risposto il marito di Maria De Filippi?

Barbara D’Urso torna in prima serata con La pupa e il secchione show

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo, una lettrice di Campobasso sembra abbia voluto in qualche modo commentare questa nuova avventura di Barbara D’Urso a La pupa e il secchione show. La lettrice è convinta del fatto che Barbara porterà soltanto bene a questo programma e sembra quindi, essere piuttosto soddisfatta della scelta dei vertici dell’azienda. “Potrà farlo diventare finalmente uno spettacolo in piena regola…” .

Una lettrice di Nuovo si esprime sulla conduzione di Barbara a La pupa e il secchione show

Maurizio Costanzo però, da una parte ha fatto intendere di non esprimere alcun giudizio, almeno fino a quando non inizierà il programma. Secondo il giornalista e conduttore, bisognerà attendere la messa in onda delle puntate ed ancora vedere se gli ascolti saranno soddisfacenti. Soltanto in quel caso si potrà giudicare e dire se effettivamente Barbara ha portato bene al programma in questione. “E chissà se gli ascolti premieranno la scommessa della d’Urso e di Mediaset su una rete più piccola, ma importante, come Italia 1…”.

Il punto di vista di Maurizio Costanzo e gli elogi alla conduttrice

Ad un ogni modo, detto ciò, Maurizio ha colto l’occasione per fare dei complimenti a Barbara D’Urso. “E’ una professionista d’esperienza“, ha dichiarato il marito di Maria De Filippi aggiungendo ancora come questo sicuramente le darà modo di poter condurre egregiamente questo programma. “Grazie alla sua esperienza è capace di gestire al meglio programmi di questo genere…”. Sul finire del suo intervento, Maurizio Costanzo sembra aver anche detto che a parer suo il programma quest’anno sarà molto divertente. “Ho visto i promo e mi è parso divertente e lascia presagire che a La pupa e il secchione show ci sarà da ridere…”. Non resta che attendere la messa in onda del programma.