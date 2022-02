Michele Bravi, un suo collega “Sono costretto a sentirlo di nascosto perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michele Bravi è un noto cantante italiano, il quale in questi anni sicuramente ha avuto diversi problemi personali che lo hanno portato lontano dalle scene musicali e televisive. E’ tornato però nelle scorse settimane sul palco dell’Ariston, come concorrente del Festival di Sanremo 2022. Ad ogni modo, in questi giorni sembra sia stato al centro del gossip anche per via di alcune dichiarazioni rilasciate sul cantante da Morgan. Quest’ultimo, intervenuto a Belve, sembra aver fatto delle dichiarazioni anche sulla identità sessuale di Michele Bravi, che di certo non sono piaciute ed hanno scatenato la sua risposta. C’è stato un botta e risposta tra i due. Ad ogni modo, in questi giorni Morgan sembra abbia fatto anche altri dichiarazioni, citando anche Marco Mengoni. Ma cosa ha confessato Marco Castoldi?

Michele Bravi, di lui parla un collega e fa una confessione shock

Morgan nei giorni scorsi è stato ospite a Belve e sembra aver parlato di Michele Bravi così come di Marco Mengoni. Ad un certo punto avrebbe fatto una confessione piuttosto scottante su entrambi. Morgan avrebbe infatti confessato di non aver più sentito Mengoni, ma di aver anche chiamato qualche volta, seppur di nascosto Bravi.

Morgan a Belve parla di Michele Bravi e spara a zero contro Mengoni

“Se ho amici veri tra i miei colleghi? In verità pochissimi, credo perché non mi capiscono. Hanno paura di me, sono poco… forse loro sono invidiosi e non so perché. Non saprei dire il motivo, io non riesco a capire la logica dell’invidia. Sono stato rimosso da diversi posti“. Questo quanto dichiarato da Morgan, il quale poi ha cominciato a sparare a zero contro Marco Mengoni.”Io ho scoperto Marco Mengoni, ma lui non ha dimostrato gratitudine. Perché? Lui è circondato da discografici che gli dicono ‘non devi assolutamente avere contatti con Morgan’. Guardi che è completamente accerchiato. Poi anche lui adesso penserà ‘ok evidentemente sì sarà il male Morgan’. Perché hanno paura che io entri in contatto con lui in qualche maniera”. Questo quanto dichiarato ancora da Morgan che poi ha aggiunto che adesso sente Michele Bravi.

La confessione di Morgan su Michele Bravi

“Pensi che adesso mi sto sentendo segretamente con Michele Bravi. Sì ci sentiamo al telefono in questo periodo. Se mi scoprono… al massimo rischiano che canti qualche canzone decente”. Questo quanto dichiarato ancora da Morgan.

La lettera per Bravi

Poi Marco Castoldi sembra abbia scritto una lettera a Bravi. Ecco il contenuto: “Sono stato molto contento di aver visto Michele Bravi abitato dalla musica, scavato nel profondo, con l’anima nella voce e negli occhi, nel volto. Una grande emozione per me che sono stato suo mentore perché io avevo visto subito che c’era troppa grazia in lui, c’era intelligenza, non c’era quella che si chiama ambizione, in lui c’era compassione, sentimento che sta molto più in alto. Ma ora vorrei tanto tanto dirgli che sono fiero di lui come un padre, e presentarmi al suo cospetto e abbracciarlo e guardarlo in faccia senza neanche parlare perché ora potremmo comunicare telepaticamente, siamo sintonizzati sulla frequenza della musica, stesso orbitale, chissà cosa potremmo fare se ripetessimo una collaborazione musicale, ora che ha capito”.