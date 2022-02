Alda D’Eusanio Laura Pausini, lo staff della cantante contro la giornalista “Dice bugie perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni Alda D’Eusanio, la nota conduttrice e giornalista è tornata a parlare e sembra che le sue dichiarazioni in qualche modo abbiano scatenato una grande polemica. Sappiamo bene che Alda è stata una concorrente ufficiale del Grande fratello vip e che le sue dichiarazioni hanno sicuramente lasciato tutti senza parole, tanto da essere stata squalificata. Ci riferiamo alle rivelazioni effettuate su Laura Pausini e sul compagno Paolo Carta. In questi giorni, la D’Eusanio sarebbe tornata a parlare ed avrebbe lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha riferito l’ex gieffina?

Alda D’Eusanio, le dichiarazioni della giornalista su Laura Pausini

Alda D’Eusanio in questi giorni è tornato a parlare e sembra che lo abbia fatto in modo piuttosto pesante. La giornalista ha raccontato ancora una volta quanto accaduto quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, ma soprattutto dopo, quando è stata squalificata per aver rilasciato delle dichiarazioni piuttosto scottanti su Laura Pausini.

L’intervista della conduttrice al settimanale Vero scatena la rabbia della Pausini

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero, la giornalista sembra aver detto che Laura avrebbe chiesto un milione di euro come risarcimento per danni morali e anche professionali. Una volta diffuse queste dichiarazioni, sembra che immediatamente lo staff della Pausini abbia smentito la versione della D’Eusanio.

I collaboratori della Pausini smentiscono le dichiarazioni di Alda

A Fanpage, alcuni stretti collaboratori di Laura Pausini sembra abbiano dato la loro verità, ovvero che la richiesta di risarcimento danni c’è stata ed è reale ma di proporzioni comunque inferiori a quelle dichiarate dalla D’Eusanio. Ed ancora, sembra che i collaboratori della cantante abbiano anche fatto sapere che Laura ha intenzione di donare questa cifra in beneficenza.

Le accuse pesanti al compagna di Laura al Gf Vip 6

Ricordiamo che Alda all’interno della casa aveva accusato il compagno della Pausini di violenze domestiche ai danni sia della stessa Laura Pausini che della figlia Paola. Alda avrebbe detto di aver solo riportato un qualcosa che aveva sentito e che qualcuno pare le avesse riferito. Ovviamente detto all’interno di un contesto come il Grande fratello vip è stato per lei deleterio. “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”. Queste le parole di Laura, dopo quanto accaduto.