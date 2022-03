Monica Maggioni fa una gaffe al TG1 e poi dice: “Ogni errore …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto nella mattina di ieri, lunedì 28 febbraio 2022, al TG1. Nello specifico a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata proprio Monica Maggioni che si è resa protagonista di una gaffe a seguito della quale si è scusata con i telespettatori. Ma esattamente, cos’è successo?

Gaffe di Monica Maggioni al TG1

L’argomento più discusso è al momento quello legato alla guerra tra Russia e Ucraina. Una guerra che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero e che allo stesso tempo sta preoccupando milioni di persone. Nel corso di uno speciale del TG1 dedicato alla guerra ecco che la giornalista Monica Maggioni, stando a quanto riportato dal noto blog DavideMaggio.it , ha mostrato quella che secondo lei era la copertina del TIME. Nella copertina in questione era presente Vladimir Putin rappresentato con i baffi di Hitler. E oltre a mostrare quella che per lei era la copertina del giornale ha anche interpellato il corrispondente Rai presente a Berlino al quale sembrerebbe aver chiesto di commentare la presunta copertina sopracitata. In realtà però nulla di quello che credeva era reale in quanto la copertina in questione non era assolutamente vera. Si trattava infatti di una fake news alla quale la giornalista ha creduto.

Le parole di Monica Maggioni

La giornalista e conduttrice televisiva dopo essersi resa conto della gaffe commessa si è poi rivolta ancora una volta ai telespettatori per chiedere scusa. “Voglio utilizzare anche gli errori per dire quanto è diventato complicato coprire le guerre in un’epoca in cui si sta facendo disinformazione…”, queste esattamente le sue parole.

Monica Maggioni si rivolge ai telespettatori “Ogni volta che faremo un errore ve lo diremo”

La giornalista e conduttrice televisiva ha poi proseguito rivolgendosi ancora una volta ai telespettatori e affermando che così come accaduto in questa occasione ecco che tutte le volte che verranno commessi degli errori non avranno il timore di comunicarlo. “Ogni volta che faremo un errore ve lo diremo immediatamente, così che voi possiate credere che quando vi diciamo una cosa con nettezza, è quella…”, queste le parole espresse dalla Maggioni che in tale occasione ha quindi voluto dimostrare ancora una volta di essere leale con chi la guarda da casa. “E’ un piccolo episodio, ma mi serve per ribadire il patto di lealtà che vorremmo avere con chi ci guarda…”, ha poi concluso.