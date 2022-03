Tensioni tra il TG1 e Unomattina, la conduttrice Monica Giandotti rivela: “Tra i due gruppi di lavoro …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tanti sono coloro che amano seguire Monica Giandotti a Unomattina e proprio di recente la celebre conduttrice si è raccontata nel corso di una lunga intervista rilasciata a TvBlog. Intervista nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti. E nello specifico ha anche parlato delle presunte tensioni tra Unomattina e il TG1 e di cosa ha provato quando il direttore di Rai 1 le ha proposto la conduzione di Unomattina.

Tensioni tra il programma condotto da Monica Giandotti e il TG1?

Tutti conoscono ed apprezzano Monica Giandotti ovvero la celebre conduttrice che insieme a Marco Frittella si trova alla conduzione di un programma di grande successo ovvero Unomattina. Ed ecco che proprio di recente la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato anche delle voci secondo le quali sembrerebbero esservi delle tensioni tra la trasmissione da lei condotta, e quindi Unomattina, e il TG1. A tal proposito Monica Giandotti ha voluto negare il tutto affermando “Non c’è mai stata tensione tra i due gruppi di lavoro. La collaborazione tra il telegiornale e la rete è sempre stata proficua”.

La felicità di Monica Giandotti per la proposta ricevuta dal Direttore di Rai 1 Stefano Coletta

Sempre nel corso della stessa intervista la conduttrice ha poi continuato rivelando la grande gioia provata nel momento in cui il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta le ha proposto di condurre Unomattina al fianco di Marco Frittella. Una richiesta inattesa ma della quale ha subito sentito di essere onorata. “Ho sentito anche una grande responsabilità andando a condurre un programma con oltre trent’anni di storia alle spalle” ha dichiarato Monica Giandotti che ha poi proseguito “Unomattina è un contenitore informativo con tanti aspetti: politica, economia, attualità, cultura, costume. Questo è stato il primo switch che ho dovuto fare, venendo da un programma prettamente politico come Agorà”.

Le proposte rifiutate dalla conduttrice

E se alla proposta del Direttore di Rai 1 Stefano Coletta di condurre Unomattina Monica Giandotti ha risposto di si ecco che vi sono state invece altre proposte che la conduttrice sembrerebbe aver rifiutato. A tal proposito la conduttrice ha nello specifico rivelato nel corso dell’intervista a TvBlog “Ho detto no a tutte quelle esperienze professionali che mi avrebbero portato in un’altra dimensione”. Secondo alcune indiscrezioni a partire dal mese di giugno Unomattina sarà diviso in due spazi. Uno spazio verrà affidato al TG1 mentre invece un secondo spazio a Rai 1. Non si sa ancora chi sarà a condurre anche se nelle ultime ore sono stati diffusi i nomi di Massimiliano Ossini e Valentina Bisti.