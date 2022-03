Detto Fatto, Bianca Guaccero scoppia a piangere in diretta, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di ‘Detto Fatto’, il programma condotto su Rai 2 da Bianca Guaccero, è andata in onda nella giornata di ieri lunedì 28 febbraio 2022. A differenza delle altre questa è stata una puntata molto particolare nel corso della quale la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime stupendo e allo stesso tempo emozionando tutti i telespettatori. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Bianca Guaccero a Detto Fatto scoppia in lacrime

Tra i programmi Rai più amati e seguiti del pomeriggio vi troviamo ‘Detto Fatto’. Stiamo parlando di un programma in grado di garantire leggerezza e spensieratezza e che allo stesso tempo è in grado di portare allegria nelle case di migliaia di persone. La puntata andata in onda nella giornata di ieri è stata però diversa dalle altre, sono stati affrontati argomenti più seri e nello specifico si è tanto parlato della guerra in Ucraina. Diverse sono state le immagini mandate in onda attraverso le quali è stato possibile raccontare quanto sta succedendo in Ucraina ed ecco che proprio dopo aver mandato un appello ai telespettatori invitandoli ad effettuare delle donazioni per aiutare la popolazione ucraina in questo difficile momento della loro vita la conduttrice è poi scoppiata in lacrime.

Il pensiero della conduttrice: “Dico solo una parola ‘Pace’”.

“Scusatemi se sono sottotono ma il periodo è quello che è, non sempre anche io riesco a sorridere. Vi chiedo scusa se avete visto una Bianca un po’ diversa faccio un appello alla vostra sensibilità”. Sono state queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice che ha quindi rivelato di essere molto affranta per quanto sta accadendo nell’Est Europa. Bianca Guaccero dopo essersi scusata con i telespettatori per non essere riuscita a trattenere le lacrime ha poi continuato il suo intervento affermando “Dico una sola parola ‘Pace’.”

Nuova pausa e cambio di orario per il programma condotto da Bianca Guaccero

La puntata di Detto Fatto trasmessa nella giornata di ieri si è poi conclusa con l’annuncio della conduttrice che rivolgendosi ai telespettatori ha appunto annunciato che oggi, martedì 1 marzo, il programma non andrà in onda. Per assistere ad una nuova puntata di Detto Fatto occorrerà quindi attendere domani, mercoledì 2 marzo 2022. Anche l’orario di messa in onda della puntata è stato cambiato. Infatti il programma condotto da Bianca Guaccero non andrà in onda al solito orario ma verrà trasmesso a partire dalle ore 16.00.