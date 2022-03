Alex Belli, posta un video e Elena Morali va su tutte le furie

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli in questo periodo sta trascorrendo qualche giorno in Egitto e sembra che da lontano non abbia perso occasione nel lanciare un messaggio d’amore alla sua amata Delia Duran. L’attore in questi giorni si trova nel Mar Rosso e dal profondo mare ha dedicato un pensiero alla moglie. Ad ogni modo, i suo gesti sembra siano stati criticati da molti sui social ed anche da alcuni personaggi dello spettacolo. Ebbene, sembra proprio che Elena Morali abbia duramente attaccato l’attore in queste ore e ci sarebbe stato un botta e risposta tra Elena Morali e Alex Belli.

Alex Belli pubblica un video dal profondo mare dell’Egitto e lancia un messaggio a Delia

Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 28 febbraio, sembra che Alex abbia pubblicato sul suo profilo un video sotto acqua, proprio mentre stava facendo un’immersione. Sul fondale del mare avrebbe mostrato un foglio con su scritto un messaggio per la sua compagna Delia. “Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada, dai il peso alle parole. Io sono con te per darti forza”. Questo ciò che si legge nel foglio ed in questo video alle sue spalle si vedono tanti pesci che girano intorno al noto attore. Sembra che però quegli animali non fossero veri, ma un’invenzione di Photoshop.

Elena Morali critica il video di ALex e lo accusa di averla accusata

Elena Morali qualche giorno fa pare abbia mostrato un video molto simile a quello che è stato postato da Alex Belli, in occasione dell’anniversario di fidanzamento con Luigi Mario Favoloso. Ebbene, alla luce del video da lui pubblicato sembra proprio che Elena abbia accusato Alex di aver rubato la sua idea e lo ha anche criticato per aver utilizzato Photoshop.

Le parole di Elena

“Alex Belli (che di belli non c’ha un caz) imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti. E magari imparasse seriamente pure a fare sub invece di photoshoppare i pesci”. Queste le parole dichiarate da Elena, attraverso una storia che ha pubblicato su Instagram. Sembra che ad oggi Alex non abbia risposto alle accuse di Elena e molto probabilmente non lo farà neppure. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.