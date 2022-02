Striscia la Notizia, Francesca Manzini alla conduzione con Gerry Scotti: “Gli chiedo scusa perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Striscia La Notizia andrà in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 28 febbraio 2022. Alla conduzione però ci saranno due nuovi conduttori ovvero Francesca Manzini e Gerry Scotti che per la terza volta torneranno alla conduzione del noto TG satirico di Mediaset. Nelle scorse ore ad esprimersi su questa nuova esperienza che l’attende è stata proprio la Manzini nel corso di un’intervista rilasciata a Tele Più. Intervista nel corso della quale non sono mancate le belle parole rivolte proprio al noto collega.

Francesca Manzini e Gerry Scotti nuovi conduttori di Striscia La Notizia

I conduttori di Striscia la Notizia continuano a cambiare e proprio a partire dalla puntata che andrà in onda nella serata di oggi, lunedì 28 febbraio, a condurre il Tg satirico di Antonio Ricci sarà una coppia già nota ai telespettatori e molto apprezzata. Stiamo parlando della coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini, e proprio quest’ultima ha rivelato di essere molto contenta di tornare dietro il bancone di Striscia al fianco di Gerry Scotti. Intervistata dal settimanale Tele Più la donna ha rivelato “Più che altro gli chiedo scusa. Se sbaglio un lancio mi corregge con dolcezza, mai con fastidio. Gerry è un amico e un maestro”.

Francesca Manzini in ansia per questa nuova esperienza in TV

La conduttrice ha poi proseguito la sua intervista rilasciata al settimanale Nuovo rivelando di essere molto in ansia per questa nuova esperienza che l’attende. E anche se tornerà a Striscia la Notizia per la terza volta ecco che ha rivelato di essere agitata come se fosse la prima volta. “Ho un’ansia tremenda. Mangio, sono nervosa e sto per fare diventare illegale la camomilla per quanta ne sto usando”, queste sono state di preciso le parole espresse da Francesca Manzini che ha poi rivelato di aver iniziato un percorso di psicoterapia nella speranza di riuscire a trovare calma e pazienza che sono un po’ venuti a mancare a causa dei suoi problemi di ansia.

Il rapporto tra Francesca Manzini e Gerry Scotti

L’intervista rilasciata da Francesca Manzini a Tele Più si è poi conclusa con il racconto di quello che è il rapporto che lega la conduttrice e Gerry Scotti. “Siamo come quelle coppie consolidate da anni che vivono lontane ma quando si vedono è come se fosse la prima volta”. Queste le parole pronunciate dalla Manzini e che rivelano quanto i due colleghi siano legati da un profondo affetto ma anche da tanta stima reciproca.