Basciano una furia contro Nathaly Caldonazzo: “In tuoi video non …”

Ieri sera, lunedì 28 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che non siano affatto mancati i colpi di scena. Due eliminazioni nel corso della serata, una annunciata ovvero quella di Nathaly Caldonazzo e l’altra a sorpresa. Ad uscire dalla casa inaspettatamente è stato proprio lui, Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo, volano parole pesanti tra i due

Proprio i due eliminati già in settimana avevano avuto modo di scontrarsi su un qualcosa accaduto all’interno della casa. Tra i due sarebbero volate parole pesanti e lo stesso è accaduto in puntata. Poco prima di uscire, infatti, tra Alessandro e Nathaly ci sarebbe stata una lite piuttosto animata. Dallo studio sarebbe intervenuto anche Alfonso Signorini, continuando a ribadire il fatto che non esistono registrazioni riguardo una presunta frase molto grave che sarebbe stata pronunciata proprio dalla Caldonazzo.

Il fidanzato di Sophie accusa la Caldonazzo di aver pronunciato frasi molto forti

Intanto Basciano continua a ribadire di averla sentita la frase e di non aver assolutamente mentito al riguardo. “Sono protette dagli zingari“, avrebbe detto la Caldonazzo, parole che in qualche modo nessuno dei telespettatori ha avuto modo di poter ascoltare, perchè le immagini non sarebbero state mandate in onda o almeno questo è quanto riferito da Basciano. Nathaly avrebbe accusato Basciano di averla comunque calunniata. A quel punto però Alessandro avrebbe perso la pazienza.

Le parole di Alessandro in puntata

“Ti stanno tutelando qui e ti va di cu** e tu sai bene che hai detto quelle frasi. Lo dirò fino alla morte, sei una falsa. Io dico calunnie? Guarda che quelle cose le hai dette. Non farmi passare per bugiardo, che non te le vogliono far uscire, perché tu le hai dette tutte e guardami negli occhi. Ti devi vergognare ed è tutto registrato, io nella led ti avevo anche tutelato. Rinneghi quello che dici e lo sai. Ma secondo te io dico le bugie? E ti sei incastrata quando hai detto ‘speriamo che non escano fuori’. Non giurare perché sei una falsa e ti nascondi anche il cibo. Anzi giura su tua figlia che non hai mai detto che sono ‘protette dagli zingari. […] Alfonso, le ha dette e si nascondeva anche il microfono! Eravamo io e lei tra la camera blu e il corridoio. Io non mi vado ad inventare cose del genere”. Queste le parole dichiarate da Basciano il quale adesso che è fuori dalla casa, sembra stia pensando di poter calunniare la Caldonazzo per aver pronunciato delle pesanti parole contro di lui.

Basciano pronto a diffidare l’ex gieffina

“Attenta a quello che dici che ti diffido. Io ti ho calunniato? Te lo giuro che faccio uscire la verità, a costo di dare tutto quello che ho faccio uscire quel video. Te lo faccio vedere io vedrai. Parla per te delle cavolate che fai. Che sei andata in passerella contro quel poveraccio soltanto perché ti ha fatto le corna. Ma pensa te cosa mi tocca sentire. Non ti devi permettere di parlare di me. Ma chi sei e dove vivi, da dove sei uscita?”. Queste ancora le parole di Alessandro, che ricordiamo è stato eliminato ieri sera dal reality.