Ilary Blasi, Belen decide di …

Belen Rodriguez è molto legata alla sua famiglia e nello specifico al fratello Jeremias e alla sorella Cecilia. Proprio in queste ore sembra che la showgirl abbia voluto omaggiare la conduttrice de L’isola dei famosi, ovvero Ilary Blasi. In che modo? A questo regalo avrebbero partecipato anche Cecilia e Jeremias. Pare che sia stata proprio la conduttrice a rendere tutti partecipi di questo regalo e lo ha fatto attraverso i social, pubblicando delle Instagram Stories. La Blasi ha così ringraziato Belen, Jeremias e Cecilia e lo ha fatto pubblicamente. Ma di che regalo si tratta?

Belen Rodriguez, Jeremias e Cecilia omaggiano Ilary Blasi

Ebbene, Belen Rodriguez sembra che nelle scorse ore abbia ricevuto un regalo da Belen, Cecilia e Jeremias. E’ stata proprio lei a far trapelare ciò e lo ha fatto attraverso delle Instagram Stories. Si tratta di abbigliamento e nello specifico di capi griffati Hinnomate che per chi non lo sapesse è il nuovo brand lanciato proprio dai tre fratelli Rodriguez. Il marchio è stato lanciato da Belen, Jeremias e Cecilia alcuni mesi fa, presentando una collezione donna, uomo ed anche bambino. In passato avevano anche omaggiato altri personaggi del mondo dello spettacolo, ma questa volta è toccato a Ilary.

Che regalo ha ricevuto la conduttrice?

Belen e la conduttrice de L’Isola dei famosi hanno un bellissimo rapporto e sono molto amiche. Ultimamente Ilary è stata ospite di Michelle nel suo show Michelle Impossible e sembra che si sia lasciata andare ad una battuta sulla showgirl argentina, senza alcun tipo di problema o freno proprio per via del rapporto che ha con Belen.

Ilary e la crisi con Francesco Totti

In questi giorni Ilary è stata parecchio al centro del gossip per via della sua vita privata. Si è detto infatti che la conduttrice stia vivendo un periodo di crisi con il marito Francesco Totti. Si sono dette tante cose, ovvero si è parlato di crisi, di separazione ma poi ad un certo punto entrambi sembra abbiano voluto smentire pubblicando delle storie su Instagram. Attraverso queste immagini hanno fatto capire di essere ancora sotto lo stesso tetto e di essere ancora una famiglia. Ilary ha postato una foto sabato sera, dove si vedeva la tv e delle gambe, le sue e quelle di Francesco, come a voler dire di essere pronti a guardare la puntata di C’è posta per te.