Noemi nega di aver diffidato Barù e dice …

Nei giorni scorsi già vi avevamo già annunciato che Barù il noto concorrente del Grande fratello vip aveva ricevuto una diffida da una nota cantante italiana. Stiamo parlando di Noemi, la quale pare che nelle scorse settimane sembra sia stata tirata in ballo dal gieffino che le ha riservato delle parole davvero poche carine. Parlando con Jessica, sembra che Barù abbia confessato nelle scorse ore di aver ricevuto una diffida da parte di “una signorina che canta”. Ma come stanno davvero le cose?

Noemi ha diffidato Barù?

Noemi sembra che nei giorni scorsi abbia diffidato Barù, o almeno così si era detto. Questa notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social dopo che era stato lo stesso Barù a confessarlo a Jessica.“Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che C devo dire?”. Ecco, il gieffino sembra non abbia fatto proprio nessun nome, ma è chiaro che il riferimento fosse proprio fatto a Noemi visto che qualche settimana fa ed esattamente lo scorso 7 febbraio, all’interno della casa più spiata d’Italia sono state passate le canzoni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Proprio quando è partita la canzone Ti amo non lo so dire, di Noemi, sembra che Barù abbia rilasciato delle dichiarazioni poco carine.

Il gieffino e le pesanti parole contro la cantante

“Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei C. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?“. Queste le parole di Barù. “Le devono tagliare le corde vocali!“, avrebbe aggiunto il gieffino, parole che di certo non sono passate inosservate ed hanno scatenato la rabbia della cantante.

Noemi smentisce e confessa di non aver diffidato Barù, ma chi lo ha fatto allora?

“Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?“. Questa la reazione di Noemi. A distanza di diversi giorni, il gieffino poi ha parlato di diffida che avrebbe ricevuto da una cantante. Ovviamente dopo quanto accaduto, si pensava che fosse stata Noemi ma a quanto pare non è stato così. A smentire tutto è stata Noemi che ha scritto “Fake news”. Di chi si tratta, dunque? Al momento c’è grande mistero al riguardo.