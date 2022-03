Sangiovanni nella bufera dopo un post sulla guerra e lui al veleno risponde …

0 SHARES Condividi Tweet

Sangiovanni lo conosciamo tutti per essere un noto cantante uscito dalla scuola di Amici e reduce da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2022. Ebbene, sembra proprio che in queste ore il cantante sia finito al centro di una vera e propria bufera, dopo aver detto la sua su quanto sta accadendo in Ucraina ormai da ben cinque giorno. Ebbene, sembra che il modo in cui il cantante abbia espresso il suo pensiero, non sia affatto piaciuto e per questo motivo è finito al centro della bufera. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Sangiovanni, il post sulla guerra in Ucraina scatena la polemica

Nelle scorse ore il noto cantante sembra aver postato un’immagine sui social, dove lo stesso ha in mano un termoscanner. Sangiovanni avrebbe puntato questo oggetto sulla telecamera del suo telefonino, proprio come se fosse una pistola. Attraverso questo post, il cantante sembra abbia voluto esprimersi su quanto sta accadendo in Ucraina e dunque sulla guerra tra i due paesi. “Siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un’anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo” . Queste le parole dichiarate su Twitter dal noto cantante che inevitabilmente lo hanno messo in una situazione davvero molto particolare.

Piovono critiche sul noto cantante

Il cantante, infatti è stato sommerso da critiche e polemiche. Sono stati in tanti a dire che il paragone è stato sicuramente poco delicato e anche fuori luogo, visto la pesante situazione che si sta vivendo ed anche l’alto numero di vittime che di giorno in giorno aumenta sempre di più. “Scusa ma il paragone te lo potevi risparmiare. I termometri non fanno danni, non uccidono le persone, le armi sì. Non trovo logica in quello che hai scritto” . Questo quanto scritto da un utente e questo non è stato l’unico messaggio al riguardo.

Lo sfogo di Sangiovanni

A quel punto il cantante sembra aver risposto alle critiche.”Due anni fa ci hanno dato in mano termometri laser simili a pistole e ora in Ucraina consegnano pistole vere in mano ai civili”. Queste le sue parole alle quali poi ha aggiunto uno sfogo piuttosto duro.”Sembra che nel mondo debba succedere per forza qualcosa, come per voi che per qualsiasi cosa dovete cag*** il ca***. Così Sangiovanni ha chiuso il suo post.