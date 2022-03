Amici 21,  Rudy Zerbi mai visto così con  Anna Pettinelli: “Sei una …”, gli allievi senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nella scuola di Amici non mancano le discussioni tra i professori e nello specifico se per il mondo della danza tali discussioni riguardano in particolar modo la maestra Alessandra Celentano e il collega Raimondo Todaro ecco che per quanto riguarda il mondo della musica a non andare per nulla d’accordo sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due professori non smettono mai di litigare e ogni occasione è buona per andare l’uno contro l’altro. E questo è stato anche quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri. Ma, quali sono stati i motivi della discussione?

Duro scontro nella scuola di Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Chi segue il talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi sa bene che tra i professori di canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli il rapporto non è per nulla buono. Anzi a tal proposito è possibile dire che il rapporto tra i due tende a peggiorare ogni giorno sempre di più. In merito a quanto successo nel corso della puntata andata in onda nella giornata di domenica, esattamente nel corso della prova legata al maestro Adriano Pennino, ecco che proprio ieri il maestro Rudy Zerbi ha deciso di convocare in studio sia gli allievi sia Anna Pettinelli per mostrare loro un video tramite il quale il maestro in questione dava ragione a Zerbi mentre invece i problemi della prova venivano scaricati su Gio Montana. E’ stato a questo punto che tra i due colleghi è scoppiata una forte lite a seguito della quale la Pettinelli ha lasciato lo studio.

Le parole di Zerbi contro la collega

Nel corso del duro scontro tra i due professori ecco che Anna Pettinelli ha più volte interrotto Zerbi e in diverse occasioni gli ha anche parlato sopra. Tutto ciò ha portato Rudy ad un duro sfogo nel corso del quale rivolgendosi alla collega ha affermato “Guarda sei di una maleducazione. Non ho mai conosciuto una persona più prevaricatrice di te. Maleducata e prevaricatrice”. La discussione tra i tuoi professori ha lasciato tutti senza parole compresi gli alunni presenti all’interno dello studio. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non riescono proprio ad andare d’accordo e nel corso di tale scontro sempre Rudy rivolgendosi alla collega ha inoltre dichiarato “Come al solito stai girando la frittata. Sei una gira frittata professionale”.

Anna Pettinelli furiosa abbandona lo studio di Amici

Oltre al collega Rudy Zerbi vi sono state altre persone che sono andate contro Anna Pettinelli. Nello specifico stiamo parlando dell’allievo Luigi e del maestro Adriano Pennino. Proprio per tale motivo la professoressa ad un certo punto ha deciso di abbandonare lo studio.