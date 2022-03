Hunziker – Trussardi, bomba di Dagospia: “Il matrimonio era già finito da un anno ma non non lo avevano detto perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha fatto tanto discutere e continua a far parlare. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato Dagospia facendo delle importanti rivelazioni.

Importanti rivelazioni di Dagospia sulla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker dopo 10 anni di amore si sono detti addio. Dalla loro unione sono nate due bambine di nome Sole e Celeste e proprio per il loro bene i due ormai ex coniugi hanno annunciato di voler mantenere un rapporto civile. Quali sono stati i motivi che hanno portato l’ex coppia a separarsi non sono stati resi noti ma secondo quanto rivelato dal portale di Roberto D’Agostino ovvero Dagospia il loro matrimonio in realtà non sarebbe finito quando hanno deciso di rivelarlo, e quindi alcune settimane fa. “Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”, queste esattamente le parole riportate da Dagospia.

Trussardi contro Eros Ramazzotti

Proprio alcune settimane fa nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Tomaso Trussardi si era espresso su Eros Ramazzotti affermando nei suoi confronti delle parole piuttosto forti. L’ex marito di Michelle Hunziker aveva infatti accusato il cantante di non essere stato particolarmente presente in passato. “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Tomaso nel corso dell’intervista sopracitata, parole alle quali proprio Eros Ramazzotti ha scelto di non replicare.

Il grande affetto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha quindi deciso di mantenere il silenzio e non rispondere alle parole espresse dall’ex marito della Hunziker. Proprio con quest’ultima infatti il cantante ha ritrovato la serenità. Dopo alcuni anni di guerre ed incomprensioni Michelle ed Eros oggi sono molto vicini, e proprio la loro vicinanza l’hanno dimostrata nel corso della prima puntata di Michelle Impossible. Eros Ramazzotti ha infatti preso parte allo show e proprio sul palco davanti a milioni di telespettatori i due ex coniugi si sono scambiati un bacio a stampo sulle labbra. Eros e Michelle hanno però voluto chiarire che tra di loro non vi è nessun ritorno di fiamma, semplicemente sono legati da un profondo affetto e da una sincera amicizia.