Mara Venier senza freni su Alfonso Signorini: “Io lo sapevo che lui è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, la quale da diversi anni conduce una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano. Stiamo parlando ovviamente di Domenica In. Ad ogni modo, la conduttrice è una delle più amate di sempre ed ha un grande seguito anche sui social network, dove a seguirla sono anche e soprattutto i più giovani. Non per niente è chiamata la Zia Mara, ed è davvero la Zia di tutti.

Mara Venier, il momento d’oro della conduttrice sia per l’amore che per il lavoro

Il lavoro, dunque, va a gonfie vele così come la sua vita privata. E’ infatti innamoratissima del marito, Nicola Carraro, con cui è sposata dal 2006. La loro relazione è piuttosto importante ed i due sono molto innamorati. La conduttrice veneta, recentemente sembra abbia voluto anche condividere con i suoi follower un momento molto bello e significativo. La Venier dopo tanti anni, ovvero 7, da quando è venuta a mancare sua mamma Elsa, in questi giorni è tornata a Venezia. Di questo e di tanto altro, ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ecco cosa pensa Mara di Alfonso Signorini

Ebbene, sembra che la Venier, con la sua solita schiettezza e naturalezza abbia anche fatto un commento su Alfonso Signorini, il direttore del Giornale e suo collega, visto che è il conduttore del Grande fratello vip. Proprio con Alfonso, Mara è stata opinionista del reality.“Eravamo una coppia formidabile e senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GF Vip, sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo”. Questo quanto dichiarato ancora dalla Venier, che per il 13simo anno di fila è al timone di Domenica In.

Ultimo anno di Domenica in per Mara Venier?

La conduttrice lo ha condotto dal 1993 fino al 1997 e poi ancora dal 2001 al 2003. Ha condotto ancora il programma dal 2004 al 2006 e nel biennio 2013-2014. Poi dal 2018 ad oggi non si è più fermata, anche se molto probabilmente questo sarà l’ultimo anno per lei.“Ho detto che quest’anno è l’ultimo, la verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione”. Questo quanto dichiarato dalla Venier nel corso di un’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Chi.