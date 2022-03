Valentina Ferragni nella bufera, attaccata sui social e lei risponde: “Non mi sembra giusto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono giorni difficili per tutto il mondo ma soprattutto per l’Ucraina dopo che il paese è stato bombardato e invaso dalla Russia. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati proprio su questo paese, ciò nonostante comunque ciascuno di noi continua a fare la propria vita. Proprio negli ultimi giorni sembra proprio che sui social si sia visto praticamente di tutto, da una parte foto, video, hashtag riguardante la situazione in Ucraina. Dall’altra non sono mancate foto, hashtag che comunque parlavano della Fashion Week di Milano. Molti giornalisti, influencer e operatori si sono riversati nella città di Milano proprio per questa settimana della moda e raccontare l’evento, uno dei più importanti del nostro paese. Non sono di certo mancate le critiche, perché si è ritenuto che sia stata data molta visibilità ad un evento del genere, in un momento così tanto particolare come quello che si sta vivendo.

Guerra in Ucraina e Fashion Week a Milano, è polemica sui social

Tanti i personaggi che sono stati presi di mira, a cominciare da Valentina Ferragni, che però ha voluto in qualche modo rispondere a queste accuse. La sorella della nota imprenditrice digitale sembra abbia sottolineato come per lei per quell’evento significhi soltanto una cosa, ovvero lavorare. Ed ancora la stessa ha sottolineato come per tanti ancora oggi il mondo della moda è visto con tanta superficialità.

Valentina Ferragni finisce al centro della bufera per la partecipazione alla Fashion week

“Nei giorni di lavoro precedenti sono state mosse tante critiche a me e a tante persone che lavorano nel mio stesso ambito per non aver abbandonato il nostro lavoro dato il momento di orrore e devastazione che sta attraversando il popolo dell’Ucraina”. Questo quanto dichiarato da Valentina in un post che ha pubblicato su Instagram.“Purtroppo si pensa ancora che la professione che svolgiamo non sia un reale lavoro e la moda in generale sia un ambiente frivolo e non un’industria che dà lavoro a milioni di persone e che si sta riprendendo ora dopo due anni di completo stop e di forte crisi a causa del Covid”.Questo ancora quanto aggiunto poi dall’imprenditrice convinta del fatto che a suo modo, bloccare ancora una volta il lavoro di tante persone avrebbe soltanto fatto del male alle persone che si trovano in difficoltà.

Lo sfogo della sorella di Chiara Ferragni

“Non mi sembra giusto fermare il lavoro di così tante persone, tutti ci informiamo e tutti facciamo del nostro meglio per sostenere la fine di questa guerra”. Questo ancora quanto si legge nel post della nota imprenditrice che poi ha aggiunto ancora di essere sicuramente vicina e solidale con il popolo ucraino.“Siamo tutti vicini all’Ucraina in questo momento e tramite donazioni stiamo cercando di fare il nostro meglio per aiutarli. Non è attraverso la critica e l’odio online che questi problemi vengono enfatizzati e risolti, ma attraverso l’informazione e la comprensione”.