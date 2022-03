Amadeus senza mezzi termini sulla conduzione di Sanremo 2023/2024: “Non vedo …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ebbene, per il quarto anno consecutivo, al timone della manifestazione canora più importante d’Italia ritroveremo proprio lui, Amadeus. Dopo aver fatto il suo debutto nel 2020, adesso il conduttore ha confermato che sarà al comando della edizione 2023 del Festival per il quarto anno consecutivo. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Amadeus conferma la presenza come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023

Amadeus, a distanza di poche settimane dalla fine del Festival di Sanremo sembra abbia confermato la sua presenza alla prossima edizione quella che andrà in scena nel 2023. Il conduttore per il quarto anno consecutivo ha deciso di riprovarci, anche se già lo avevamo intuito nelle scorse settimane, dopo il grande successo riscosso nell’edizione appena conclusa. A trionfare sono stati Mahmood e Blanco, con la canzone Brividi.

I vertici Rai non hanno dubbi e puntano ancora sul conduttore

Sul finire della manifestazione, sembra che i vertici Rai avessero già chiesto ad Amadeus di tornare il prossimo anno. Dopo qualche tentennamento, adesso sembra che Amadeus abbia dato l’ok .E’ stato tutto concordato proprio questa mattina, durante un incontro che si è tenuto alla presenza dell’amministratore delegato della Rai Carlos Fuortes, del direttore del prime time Stefano Coletta e Amadeus. E’ questo quanto fatto sapere da una nota di viale Mazzini. Sarà proprio lui il conduttore ed il direttore artistico dell’edizione 2023/2024 del Festival di Sanremo.

Le parole del conduttore che potrebbe eguagliare Mike Bongiorno e Pippo Baudo

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”. Si dice anche che Amadeus abbia già detto di si non soltanto per il prossimo anno, ma anche per l’altro ancora, andando ad eguagliare Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Nessuno ad oggi sembra aver condotto il Festival per ben sei anni consecutivi ma i telespettatori italiani sono pronti a scommettere su Amadeus. Molti sono felici di aver appreso questa notizia, perché Amadeus è uno dei conduttori più amati degli ultimi anni e su questo non c’è proprio alcun dubbio.