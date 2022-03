Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi lanciata la bomba, Trussardi e Chiara Ferragni …

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker in questo periodo sembra sia stata al centro del gossip per via della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. I due hanno infatti deciso di interrompere la loro storia d’amore, dopo ben dieci anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo due figlie ovvero Sole e Celeste. In questi ultimi giorni, sembra che un altro gossip sta prendendo sempre più piede ed in qualche modo sembra coinvolga proprio Tomaso Trussardi. Il suo nome è stato in qualche modo associato a quello di Chiara Ferragni, tanto da scatenare la gelosia di Fedez. Ma di cosa stiamo parlando? Facciamo un pò di chiarezza.

Le coppie dello spettacolo che scoppiano e quelle che rimangono in piedi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno vissuto un periodo di crisi che purtroppo li ha portati poi alla separazione. I due sono stati così protagonisti del gossip in questi giorni. In realtà, tante altre coppie del mondo dello spettacolo sembra abbiano vissuto dei momenti di crisi che però, almeno per il momento, non sembra essere sfociata in nessuna separazione.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi per colpa dell’ex marito di Michelle Hunziker?

Parliamo della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi ed ancora Chiara Ferragni e Fedez. Proprio i Ferragnez in questi giorni sono stati protagonisti della Fashion Week milanese e secondo gli esperti di gossip, i due sono apparsi più uniti che mai. A quanto pare, la crisi di coppia scoppiata nel mese di gennaio 2022 sembra essere rientrata.

Crisi rientrata per I Ferragnez?

Si dice che a scatenare questa crisi sia stata in qualche modo la gelosia di Fedez, il marito di Chiara piuttosto infastidito dalla vicinanza della moglie ad un rampollo di una nota casa di moda che recentemente si sarebbe separato dalla moglie. Non è stato fatto il nome di questo uomo misterioso, ma secondo queste informazioni pare si faccia riferimento proprio all’ex marito di Michelle Hunziker. Secondo alcuni, il fatto che Chiara e Federico siano apparsi sorridenti alla Fashion week potrebbe essere stato un modo per smentire queste voci. Proprio in questi giorni, tra l’altro I Ferragnez sono volati a Disneyland Paris insieme ai loro figli e hanno pubblicato sui loro profili social tante foto dove appaiono molto sorridenti.