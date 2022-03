Lol 2- Virginia Raffaele fa l’imitazione di Belen e la Rodriguez sui social … 

0 SHARES Condividi Tweet

Lol-Chi ride è fuori sta avendo un successo straordinario, grazie anche alla partecipazione di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della comicità. Una di queste è Virginia Raffaele, l’attrice e comica che sembra abbia ottenuto un grandissimo successo, soprattutto nel corso dell’ultima puntata. La Raffaele ha infatti imitato Belen Rodriguez che sembra essere il suo cavallo di battaglia ormai. Nelle scorse puntate sembra abbia fatto tanto ridere con la gag della seduta spiritica e Marina Abramovic in The Artist is present. Ovviamente non poteva mancare l’imitazione della showgirl argentina, performance che ha voluto riservare proprio per l’ultima puntata. Ma come avrà reagito Belen Rodriguez?

Lol-Chi ride è fuori, la gag di Virginia Raffaele conquista tutti

Nel corso della quinta puntata di Lol- Chi ride è fuori, sembra proprio che Virginia Raffaele abbia sfoderato il suo cavallo di battaglia. Virginia ha vestito infatti i panni di Lol- chi ride è fuori. Ad ogni modo, nello studio ad un certo punto sembra abbia fatto il suo ingresso una Belen diversa da come siamo abituati a vederla, ovvero una Belen pelosa.

La comica imita Belen Rodriguez ma ne presenta una versione diversa e inedita “Pelosa”

La comica sarebbe entrata in studio e si sarebbe strappata i pantaloni, mettendo in mostra le sue gambe piene di peli. “Non ho trovato un buco dall’estetista“, avrebbe detto Belen. La presentazione di Virginia sembra abbia tanto divertito Frank Matano ed anche sui social non si è fatto altro che parlare di lei e della sua gag. “Sono morta quando Virginia si è messa a fare Belen coi peli”, ha scritto qualcuno ed ancora “Non mi riprendo”, ha scritto un altro utente su Twitter.

Come ha reagito la vera Belen?

La vera Belen come ha reagito? Sembra che la showgirl abbia pubblicato delle Instagram stories, dove gioca allo specchio felice e piuttosto sorridente. “Questi sono gli effetti collaterali di Lol“, sono state queste le parole dichiarate da Belen. In passato era già accaduto che Belen fosse imitata da Virginia Raffaele e sembra che le due abbiano anche avuto qualche battibecco, seppur a distanza. Belen però è sempre molto ironica e di certo avrà riso anche lei in questa occasione.