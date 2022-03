Il cantante mascherato, Iva Zanicchi senza freni “Io credo che ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Prosegue la programmazione de Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci che va in onda tutti i venerdì in prima serata su Rai 1. Ad ogni modo, sembra proprio che una nota cantante e personaggio televisivo italiano abbia in qualche modo svelato qualcosa sull’identità che potrebbe celarsi dietro la Maschera Medusa. A lanciare questa indiscrezione, sembra sia stata Iva Zanicchi, la nota cantante reduce da un grande successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Voglio amarti. Ma cosa ha dichiarato la cantante riguardo l’identità della Maschera de Il cantante mascherato?

Iva Zanicchi sostituisce Francesco Facchinetti a Il cantante mascherato

Iva Zanicchi in questi giorni sembra aver rilasciato un’intervista al portale SuperGuidaTv.it e pare che abbia parlato inevitabilmente della sua partecipazione al Festival di Sanremo e di questa esperienza davvero unica. La cantante pare abbia raccontato il fatto di essere stata una dei giudici de Il cantante mascherato in queste settimane. La cantante in realtà ha sostituito Francesco Facchinetti il quale purtroppo nelle scorse settimane è risultato positivo al Covid-19.

La cantante fa una soffiata sull’identità del personaggio che si cela dietro la maschera della Medusa

Ebbene, nel corso di questa intervista, sembra che il giornalista abbia chiesto alla Zanicchi di esprimere un’opinione sulle maschere e sulle identità che potrebbero nascondersi dietro le maschere. Ebbene, ad un certo punto la cantante sembra abbia fatto una confessione, ammettendo di essere estremamente convinta del fatto che dietro la maschera della Medusa ci sia una nota conduttrice televisiva di casa Rai. Iva ha fatto il nome di Bianca Guaccero, nome che tra l’altro è stato fatto anche da altri giudici.

La confessione dell’artista, Iva ritorna a L’isola dei famosi

“Mi sono fatta un’idea su Medusa. Ho cantato insieme e credo che sotto la maschera ci sia Bianca Guaccero…”. Queste le parole di Iva Zanicchi la quale sembra aver poi sottolineato il fatto che questo suo pensiero sia effettivamente condiviso anche da altri, se non da tutti. Nel corso dell’intervista la Zanicchi poi ha confermato il fatto di essere pronta a tornare a L’Isola dei famosi 5, che prenderà il via la prossima settimana. Iva però non sarà opinionista come lo scorso anno ed ha ammesso di non essere dispiaciuta di non aver ricevuto la proposta.“Non mi è affatto dispiaciuto. Era nei miei progetti che non l’avrei assolutamente più fatto. Non è il mio ruolo anche se poi mi diverto. Preferisco però fare altre cose…”.