Alena Seredova posta una foto e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

E’ una mamma felice ed innamorata la celebre modella e showgirl ceca Alena Seredova che nelle scorse ore ha condiviso sui social una bellissima fotografia in compagnia della sua piccola Vivienne. Una fotografia molto semplice che racchiude il grande amore tra una mamma e sua figlia, e che proprio per tale motivo ha ottenuto moltissimi like in poco tempo.

Alena Seredova mamma innamorata della sua bambina

Dopo aver vissuto alcuni momenti di sconforto in seguito alla separazione dall’ex marito Gianluigi Buffon ecco che per Alena Seredova la vita è tornata a splendere insieme all’imprenditore torinese Alessandro Nasi. I due stanno insieme dal 2015 e nel maggio del 2020 sono diventati genitori di una bambina di nome Vivienne Charlotte. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la celebre modella ceca ha condiviso sui social una fotografia in compagnia della sua bambina dimostrando di essere davvero tanto felice.

Il post social della Seredova

Nella foto in questione è possibile notare un primo piano della donna insieme alla sua piccola Vivienne . E la fotografia in questione è accompagnata da poche parole ovvero “Una mamma felice & una bimba felice”. Alena e la sua bambina si trovano in montagna e a colpire l’attenzione dei followers è stato anche l’hashtag #nowar utilizzato dalla modella e riferito ovviamente alla guerra attualmente presente in Ucraina. La fotografia postata da Alena Seredova ha ottenuto in pochissimo tempo davvero tanti mi piace. E allo stesso tempo sono stati anche tantissimi i commenti ricevuti dai followers che hanno affermato di aver notato una particolare somiglianza tra Alena e la sua bambina.

Alena Seredova mamma felice di Vivienne Charlotte, Louis Thomas e David Lee

Oltre che di Vivienne Charlotte la bella Alena Seredova è anche mamma di due bambini ovvero Louis Thomas Buffon e David Lee Buffon entrambi nati dal matrimonio con il celebre calciatore italiano Gianluigi Buffon. Proprio lo scorso mese di dicembre la compagna di Alessandro Nasi ha condiviso sui social una bellissima fotografia in cui erano presenti tutti e tre i suoi figli. Una fotografia realizzata e postata in occasione del compleanno di Louis Thomas ovvero il primogenito nato nel 2007 e oggi quattordicenne. Una bellissima immagine di vita privata che è tanto piaciuta ai followers della Seredova che proprio in quel caso avevano lasciato sotto al post tantissimi messaggi di apprezzamento.