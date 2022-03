Domenica In,  Serena Autieri infastidita per la lunga attesa,  Mara Venier la gela

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella giornata di ieri, domenica 6 marzo 2022, una nuova puntata di Domenica In nel corso della quale sono stati affrontati vari argomenti, tra questi anche quello relativo alla guerra in Ucraina. Tra i vari ospiti in studio anche la celebre attrice Serena Autieri che una volta fatto ingresso all’interno dello studio televisivo non ha perso l’occasione per esprimere delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta alla conduttrice e alla trasmissione. Proprio le sue parole sono state molto contestate sui social dove alcuni utenti hanno commentato rivelando il proprio pensiero.

Serena Autieri ospite di Domenica In

L’argomento relativo alla guerra in Ucraina è sicuramente uno dei più discussi del momento. Infatti proprio lo spazio dedicato alla guerra all’interno della trasmissione della domenica, ovvero Domenica In, si è rivelato un po’ più lungo del previsto. Questo ha comportato un ritardo nella scaletta e ad esprimersi mostrando il suo disappunto, anche se con il sorrisino sul viso, è stata la celebre attrice e conduttrice televisiva italiana Serena Autieri. La donna è Infatti entrata nello studio televisivo in ritardo e non ha perso l’occasione per farlo notare alla conduttrice.

Le parole di Serena Autieri

La conduttrice dello show del sabato pomeriggio di Rai 1 ovvero ‘Dedicato’ è stata ospite di Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice e attrice sarebbe dovuta intervenire prima ma così non è stato. Per tale motivo dopo aver fatto ingresso all’interno dello studio di Domenica In Serena Autieri rivolgendosi a Mara Venier avrebbe dichiarato “Per fare un’intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi…”. Parole alle quali la stessa Mara Venier ha risposto “Sai, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente (la scaletta, ndr)… non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine”. Serena Autieri ha poi continuato rispondendo semplicemente “Assolutamente!”.

La reazione dei telespettatori sui social

Da molti telespettatori le parole espresse da Serena Autieri sono sembrate una chiara frecciatina rivolta non solo a Mara Venier ma alla sua trasmissione in generale. Per tale motivo sono stati tanti coloro che hanno commentato sui social esprimendo il proprio pensiero e mostrando di non aver gradito le parole della conduttrice di Dedicato. Nello specifico tanti avrebbero dichiarato che in realtà Serena Autieri nell’esprimere tali parole sarebbe stata un po’ fuori luogo.