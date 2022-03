Michelle Hunziker nella bufera, Selvaggia Lucarelli  al veleno contro di lei

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker dopo aver condotto il suo show intitolato Michelle Impossible, andato in onda nelle scorse settimane su Canale 5 e dopo aver ottenuto un grandissimo successo con questo show, sembra si stia prendendo qualche giorno di meritato relax. Mettiamoci anche che purtroppo in quest’ultimo periodo la conduttrice svizzera ha vissuto dei momenti molto difficili, per via della separazione da Tomaso Trussardi, il padre delle sue due bambine Sole e Celeste. Proprio in queste ultime ore, però, la conduttrice svizzera pare che sia stata attaccata da una nota opinionista e giudice di Ballando con le stelle. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli che in alcuni casi può davvero essere molto critica e tagliente. Ma per quale motivo la Lucarelli se la sarebbe presa con Michelle?

Michelle Hunziker dopo il grande successo con lo show parte per le Maldive

Michelle Hunziker terminato l’impegno con il suo show Michelle Impossible sembra abbia deciso di prendersi qualche gioco di svago e relax. La conduttrice è così volata alle Maldive e pare che abbia documentato questa vacanza attraverso i social, postando tante bellissime foto di lei al mare. Ecco che puntuali sono arrivate le critiche della nota giurata di Ballando con le stelle che ha scritto qualche Instagram Stories criticando proprio la conduttrice, anche se in realtà sembra non aver fatto il suo nome in modo esplicito.

Selvaggia Lucarelli pubblica dei post e il riferimento alla Hunziker è piuttosto chiaro

Sembra che non sia proprio piaciuto il fatto che la conduttrice abbia continuato a pubblicare foto di lei felice al mare, in vacanza, mentre in Ucraina purtroppo migliaia di civili continuano a morire sotto i bombardamenti. “Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze che Zelensky (presidente dell’Ucraina, ndr), se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio, non si risente”. Ha così tuonato la Lucarelli che non si è limitata a questo ma ha anche aggiunto dell’altro.

Le parole al veleno del giudice di Ballando con le stelle

“Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro, piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché pensa che faccia bene alla sua reputazione”. Come potete vedere, non ha fatto il nome di Michelle Hunziker ma il suo messaggio è chiaro che sia riferito proprio a lei. Non è neppure la prima volta che la giurata di Ballando in qualche modo attacca la conduttrice che tra l’altro almeno per il momento sembra abbia deciso di non controbattere alle parole della nota giornalista.