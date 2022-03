Amici 21, Beppe Vessicchio senza mezzi termini con Anna Pettinelli “Hai fatto un guaio”

0 SHARES Condividi Tweet

Torniamo a parlare di uno dei direttore d’orchestra e musicisti più importanti e più conosciuti del nostro paese. Stiamo parlando di Beppe Vessicchio, il quale al giorno d’oggi sembra essere conteso ad Amici 21. A voler con se Beppe è Rudy Zerbi, ma di contro ci sarebbe anche Anna Pettinelli. I due da diversi mesi ormai sono rivali e nemici e dunque in questo caso sembra proprio che Rudy non sopporterebbe questo torto proprio dalla Pettinelli. Beppe Vessicchio in questi ultimi giorni si sarebbe trovato al centro delle discussioni di entrambi i coach di canto. Facciamo un pò di chiarezza.

Amici 21, Beppe Vessicchio conteso dalla Pettinelli e Rudy Zerbi

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 21, sembra proprio che Beppe Vessicchio abbia preso parte in qualità di giudice tecnico. Ebbene,, sembra che un pò di tempo fa la Pettinelli avesse chiesto l’intervento di Vessicchio, considerato un uomo dal giudizio inattaccabile. La nota coach di canto sarebbe stata tutto il tempo a chiamare Vessicchio “Il verbo“.

Il direttore d’orchestra bacchetta Anna Pettinelli

Anche Rudy Zerbi però nel corso dell’ultima puntata sembra abbia chiesto l’intervento del musicista, per far si che giudicasse il suo allievo. Stiamo parlando di Giò Montana. Pare che Rudy abbia chiamato diverse volte Vessicchio “Il verbo“, tanto che ad un certo punto, il direttore rivolgendosi alla Pettinelli avrebbe detto “Hai fatto un guaio, Anna”.

E’ guerra tra i due professori di canto

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sembra che in questi mesi se ne siano detti di tutti i colori. Ultimamente pare che abbiano litigato anche per un altro allievo, ovvero Crytical. Quest’ultimo è un allievo di Anna, il quale in tutti questi mesi ha cercato di fare di tutto per poter dimostrare il suo talento ed accedere alla finale. Ad ogni modo, prima di esprimere il suo giudizio, la Pettinelli sembra abbia chiesto al giovane di poter esibirsi un’altra volta. La conduttrice del programma, a quel punto avrebbe interpellato Rudy il quale non è stato così clemente ed avrebbe detto che il giovane purtroppo quando canta gli mette ansia.“Senti Maria il bullo del pollaio lasciamolo stare almeno una volta. Rudy non ti rispondo nemmeno, non meriti risposta”. Queste ancora le parole di Anna. Ad un certo punto sarebbe intervenuta Lorella Cuccarini.“Lui è l’esempio di quello che significhi la scuola di Amici”, ovviamente facendo riferimento al giovane Crystical.