Stefano De Martino e Belen postano due foto ma è evidente che …

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano ad essere i protagonisti del gossip. Sono ormai diverse settimane che si parla di un presunto riavvicinamento tra i due ex coniugi e giorno dopo giorno sempre nuovi elementi sembrano confermare tali indiscrezioni. Nello specifico nelle ultime ore si sta tanto parlando della coincidenza secondo la quale al momento sia Belen sia Stefano sembrerebbero trovarsi in montagna, ma non solo. Alcuni particolari emersi dalle storie Instagram condivise da entrambi hanno fatto nascere ancor di più il dubbio che in realtà i due si trovino nello stesso posto.

Stefano e Belen ancora una volta protagonisti del gossip

Belen Rodriguez da alcuni giorni si trova in montagna insieme alla sorella Cecilia e al cognato Ignazio Moser per uno shooting fotografico. Il piccolo Santiago, figlio di Stefano e Belen, si trova a Milano insieme alla nonna Veronica mentre invece la piccola Luna Mari nata dall’amore con Antonino Spinalbese si trova insieme al suo papà che proprio in questi giorni le ha dedicato un gioiello. Ovvero una fede sopra la quale ha fatto incidere il nome della sua bambina. E Stefano De Martino dove si trova? Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che il conduttore si trovi proprio in compagnia di Belen in montagna. In realtà non sembrerebbe essere emersa nessuna storia sui social e nessuna fotografia in cui sono apparsi insieme ma vi sono stati comunque dei particolari che hanno alimentato questo dubbio.

I due ex coniugi insieme in montagna?

Anche se Stefano e Belen non hanno condiviso delle fotografie insieme a molti è comunque sembrato strano che entrambi si trovassero in montagna nello stesso fine settimana. Ma non solo, le immagini condivise da entrambi sui social hanno alimentato il dubbio in quanto alcuni particolari presenti nelle foto postate da uno si trovano anche nelle foto postate dall’altro. Ad esempio sia nelle immagini condivise da Belen sia in quelle condivise da Stefano è presente una baita. E a catturare l’attenzione è la presenza di particolari mattoncini molto stretti e lunghi che nelle foto postate da entrambi sembrano essere uguali.

Ritorno di fiamma tra il ballerino e la showgirl argentina?

Anche se da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna conferma ecco che le voci di un presunto riavvicinamento tra Stefano e Belen si fanno sempre più insistenti. I due sono stati infatti più volte avvistati insieme, e anche questo particolare relativo al weekend in montagna ha contribuito ancora una volta ad alimentare i gossip sul loro presunto ritorno di fiamma.