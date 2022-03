Detto Fatto, parole al veleno su Lorella Cuccarini: “E’ poco autentica”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Detto Fatto, andata in onda ieri lunedì 7 marzo sembra che sia accaduto qualcosa di inaspettato. Il tutto sarebbe avvenuto all’interno della rubrica di Jonathan Kashanian. In quella puntata, proprio all’interno della rubrica si è tanto parlato di nemici-amici e pare che si sia parlato inevitabilmente del rapporto tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Le due si sono fatte letteralmente la guerra negli anni 80 e ad oggi sembra che le due non abbiano fatto la pace. A commentare questo rapporto tra le due è stato il noto coreografo Brian Bullard. Quest’ultimo però sembra che abbia iniziato a parlare delle due donne e nel contempo sembra aver confessato qualcosa.

Detto Fatto, si parla di amici nemici e il riferimento alla Cuccarini e Parisi è inevitabile

Lorella Cuccarini e Heather Parisi sono state acerrime nemiche. Negli anni 80 è iniziata una sorta di competizione tra le due donne che si sono letteralmente fatte la guerra. Di questo e tanto altro se ne è parlato del corso della puntata di Detto Fatto, che è stata mandata in onda nel corso della giornata di ieri, lunedì 7 marzo 2022. A parlare però è stato anche Brian Bullard, il quale sembra abbia iniziato ad utilizzare dei toni abbastanza duri.

Il coreografo Brian Bullard e l’affondo a Lorella Cuccarini

Il coreografo nello specifico sembra si sia sfogato, parlando più nel dettaglio di Lorella Cuccarini.“Non mi convince la vedo molto sforzata, la trovo poco autentica non dice quello che realmente pensa.” Questo quanto dichiarato dal coreografo il quale sembra abbia anche ammesso di essere geloso della Cuccarini, visto che un pò di tempo fa durante uno spettacolo Pippo Baudo si interessò a lei piuttosto che a lui. Poi avrebbe anche fatto un affondo, dicendo che a suo parere Heather Parisi è più brava della Cuccarini.

L’intervento di Bianca Guaccero

E’ stato a quel punto che però è intervenuta Bianca Guaccero prendendo le difese della Cuccarini e dicendo “Non tutte le ballerine hanno quella capacità dipende dalla muscolatura ecc hanno tecniche diverse. E poi ognuno ha il suo carattere”. Anche Jonathan, particolarmente colpito dalle dichiarazioni dell’uomo sembra aver tentato di cambiare subito discorso.