La Vita in Diretta, Alberto Matano diretto su Mara Venier: “A Domenica In ha detto una cosa sbagliata e  mi ha sorpreso …”

Tutte le trasmissioni televisive, e non solo, al momento trattano l’argomento relativo alla guerra in Ucraina. Ed ecco che lo stesso è accaduto nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda nella giornata di ieri, lunedì 7 marzo 2022. Nello specifico nel corso di tale appuntamento il conduttore Alberto Matano ha fatto anche riferimento a quanto affermato dalla collega Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In trasmessa appunto la scorsa domenica.

I servizi a La Vita in Diretta sulla guerra in Ucraina

Da ormai diversi giorni uno degli argomenti più discussi è quello relativo alla terribile guerra in Ucraina che sta tenendo il mondo intero con il fiato sospeso. Così come le altre trasmissioni televisive ecco che anche La vita in diretta ha trattato, nel corso della puntata trasmessa nella giornata di ieri, l’argomento relativo alla guerra in Ucraina. Per farlo sono stati mandati in onda una serie di servizi contenenti immagini che ben raccontano quanto di terribile sta accadendo. Ma non solo, tali servizi contenevano anche il racconto dei giornalisti attualmente presenti in Ucraina come inviati. Ospite in studio Gianmarco Sicuro ovvero il giornalista da poco tornato in Italia da Mosca.

Alberto Matano commenta quanto detto da Mara Venier a Domenica In

Ad un certo punto, proprio durante tale puntata, Alberto Matano ha proseguito raccontando quanto successo nel corso della puntata di Domenica In andata in onda lo scorso lo scorso 5 marzo. Nel corso di tale appuntamento con il programma Rai della Domenica si è tanto parlato della guerra in Ucraina e proprio alla fine della trasmissione la conduttrice si è poi diretta proprio a Putin. “Ieri Mara Venier si è rivolta a Putin dicendo che vedono Rai1 ma in realtà non lo vedono.” Queste le parole espresse da Alberto Matano rimasto sorpreso da quanto affermato dalla conduttrice.

La rivelazione di Gianmarco Sicuro

L’argomento relativo alla guerra in Ucraina trattato nella puntata de La Vita in Diretta si è poi concluso con una rivelazione fatta proprio dal giornalista di Rai 2 ovvero Gianmarco Sicuro. Quest’ultimo ha infatti rivelato che in Russia è possibile vedere canali occidentali ma in realtà le tv di Stato sono solite mostrare solamente propaganda e basta più. In studio era presente anche Anastasia Kuzmina molto in ansia per i suoi nonni. E proprio rivolgendosi alla ballerina il conduttore ha dichiarato “Tutti sono dalla parte dell’Ucraina”.