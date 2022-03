Domenica In, Monica Maggioni spiega a Mara Venier perchè si è commossa durante il Tg

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi giorni ormai l’argomento maggiormente discusso in televisione, e non solo, è quello relativo alla guerra in Ucraina. Diversi sono i programmi che si occupano di affrontare questo argomento, e tra i tanti vi troviamo anche il TG1 la cui direttrice è Monica Maggioni. La giornalista proprio nel corso di un collegamento con l’inviato a Leopoli Andrea Vianello si è tanto commossa e ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Ma esattamente, per quale motivo? A rivelarlo è stata la stessa Monica Maggioni nel corso della diretta con Domenica In.

Monica Maggioni si commuove in collegamento con Andrea Vianello

Sono momenti molto duri e difficili quelli che attualmente si stanno vivendo in Ucraina ma anche nel resto del mondo dove la paura e lo sconforto stanno prendendo il sopravvento. Ogni programma televisivo si occupa di raccontare quanto sta accadendo e lo stesso sta facendo il TG1. Ed ecco che proprio la direttrice Monica Maggioni nel corso di un collegamento con l’ inviato a Leopoli ovvero Andrea Vianello ha davvero fatto fatica a trattenere le lacrime. Rivolgendosi al collega la giornalista ha infatti affermato “Lasciami dire non da collega ma da amica: l’idea che tu sia voluto andare lì è molto importante, continua a raccontarci Leopoli un secondo, per favore, per darmi una mano, grazie”.

Monica Maggioni a Domenica In: “Faticavo a trattenere le lacrime per due motivi”

Ma per quale motivo la Maggioni si è commossa? A rivelarlo è stata proprio la Direttrice del Tg1 che nel corso di un collegamento con Domenica In ha dichiarato che sono stati due i motivi per i quali si è tanto commossa. “Faticavo a trattenere le lacrime per due motivi ben diversi tra loro. Il primo è ovviamente il racconto dei profughi ucraini, di cui testimoniamo il dramma da oltre una settimana”. Il secondo motivo è invece più personale e legato all’amicizia che lega la Maggioni ad Andrea Vianello.

Le belle parole di Monica Maggioni per Andrea Vianello

“Andrea Vianello è un amico oltre che un collega e mi sono commossa per la sua decisione di andare a fare quello che tutti noi giornalisti vorremmo fare, cioè raccontare ciò che accade direttamente sul campo. E considerando la sua vicenda umana, lo trovo qualcosa di incredibile”, queste di preciso le parole di Monica Maggioni rivolte a colui che oltre che un collega è per lei anche un caro amico.