Belen Rodriguez rimette la fede al dito e …

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra siano tornati insieme. E’ da diverse settimane che si parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex ed effettivamente ci sarebbero delle prove che confermerebbero questo riavvicinamento. Ad ogni modo, i due non sembra abbiano confermato nulla, ma gli indizi dati sui social non lasciano dubbi. I due avrebbero addirittura trascorso un weekend molto romantico sulla neve e dopo qualche giorno di relax, sono tornati in città dai loro affetti e al lavoro. In queste ore, però, un gesto di Belen sembra aver catturato l’attenzione di tutti. Di cosa si tratta?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più vicini, cosa c’è davvero tra i due?Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più vicini. In questi giorni i due sono stati insieme e sembra abbiano trascorso un romanticissimo weekend sulla neve. I due continuano però a smentire o meglio a minimizzare il loro rapporto e riavvicinamento ma a parlare per loro sono alcuni gesti e situazioni. E’ piuttosto evidente che i due si stiano frequentando di nuovo e non è soltanto un riavvicinamento dovuto al benessere del figlio Santiago.

La showgirl argentina sfoggia la fede nuziale, ritorno di fiamma con l’ex marito?

In queste ore Belen sembra abbia sfoggiato una bellissima fede nuziale. Questo farebbe intendere soltanto una cosa, ovvero che i due sono tornati insieme.Un pò di tempo fa sembra che Belen parlando di Stefano e della loro vicinanza, sembra abbia detto “Io e Stefano ci vediamo e usciamo, non è una novità. Lui non vuole che se ne parli”. Queste le parole di Belen che in qualche modo ha confermato il riavvicinamento con l’ex marito senza però dire abbastanza. Stefano invece sembra non abbia rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.

Weekend romantico per i due ex, massimo riserbo sul ritorno di fiamma

Da un pò di tempo a questa parte, l’ex ballerino preferisce non parlare della sua vita privata. Ad ogni modo, i due sono molto vicini e proprio in questi giorni hanno vissuto un bellissimo weekend in montagna. I fan della coppia, che hanno da sempre sperato in un lieto fine, sembra che in queste ore siano davvero al settimo cielo. Nonostante non abbiano postato nessuna foto e Instagram stories dove appaiono insieme, in diverse situazione è stato palese che fossero insieme.