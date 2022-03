Alex Belli nella bufera: “E’ un pazzo …”, l’attacco è durissimo

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di ieri sera del Grande Fratello vip andata in onda lunedì 7 marzo 2022, sembra essere stata davvero ricca di colpi di scena. Sono state due le eliminazioni, di cui una a sorpresa, che hanno lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca. Il televoto ha deciso che ad essere eliminata dalla casa del Grande Fratello prima fosse Miriana Trevisan. Sembra che i gieffini non sapessero che nel corso della puntata ci sarebbe stata un’altra eliminazione.

Grande fratello vip, eliminazione a sorpresa per Soleil Sorge

Con un televoto flash, sembra che a lasciare la casa sia stata Soleil Sorge. Quest’ultima è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello vip per via della relazione che si è venuta a creare con Alex Belli. Ebbene, sembra che nel corso della puntata una grande amica di Soleil nonché ex gieffina abbia commentato soprattutto le uscite di Alex Belli e lo ha fatto pubblicamente riservando all’attore delle parole poco carine. Stiamo parlando di Dayane Mello.

Dayane Mello interviene sui social durante la puntata e attacca duramente Alex Belli

Nel corso della puntata del Grande Fratello vip andata in onda ieri sera lunedì 7 marzo 2022, abbiamo assistito alla eliminazione di Soleil Sorge. Dopo qualche puntata di assenza è tornato, inoltre in studio ed anche in casa Alex Belli. Ebbene, sembra che la nota modella brasiliana e grande amica di Soleil Sorge sia stata un fiume in piena e abbia commentato su Instagram quanto stesse accadendo in casa. Dopo aver assistito all’ entrata in studio di Alex Belli, sembra che la modella si sia lasciata andare a delle parole piuttosto forti.

La modella brasiliana difende Soleil e insulta l’attore

“Non mi piace questo uomo, mamma mia che ansia. Madonna questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato ancora più pazzo di prima“. Queste le parole proprio di Dayane, la quale poi ha ulteriormente attaccato l’ex gieffino fino a quando quest’ultimo rivolgendosi a Soleil dopo l’eliminazione, pare le abbia detto di cercare di essere meno convinta di se stessa e di volare più basso.“Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso co*****e. Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che me**a è? Dai che schifo”. Queste ancora le parole di Dayane che è scesa in campo per difendere la sua amica, anche lei tra l’altro piuttosto turbata dalle parole utilizzate da Alex nei suoi confronti.