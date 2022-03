Pierpaolo Spollon provoca Luca Argentero sui social e i fan impazziscono

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Spollon e Luca Argentero sono stati i protagonisti di Doc nelle tue mani e sono tra l’altro anche tra gli attori italiani più amati degli ultimi tempi. Luca Argentero ormai è uno degli attori più amati dell’ultimo decennio ed ha preso parte a diversi film e serie televisive di grande successo. Pierpaolo Spollon è uno tra gli attori più emergenti e pare che in qualità di artista, sia riuscito a conquistare nel giro di poco tempo un grande seguito di telespettatori. In queste ultime ore sembra che il giovane attore sia stato protagonista di una gag molto divertente sui social network che in qualche modo ha ricordato anche Luca Argentero. Ma che cosa si tratta?

Pierpaolo Spollon e Luca Argentero sul set di Doc-nelle tue mani

Nei giorni scorsi, sembra proprio che Pierpaolo Spollon che ha avuto modo di recitare con Luca Argentero nella serie televisiva Doc sia stato protagonista di Una gag molto simpatica. Nello specifico l’attore avrebbe pubblicato sul suo profilo Social uno scatto mettendosi a confronto proprio con Luca Argentero.

La gag molto simpatica e divertente di Spollon che diverte tutti e manda in delirio i suoi fan

Nella didascalia della foto pare abbia scritto “Quando lo ordini online vs quando ti arriva a casa”. Ovviamente, nel primo caso e dunque riguardo l’ordine on-line pare si riferisse ad Argentero, mentre per l’ordine che arriva a casa la foto pare fosse proprio la sua, ovvero quella di Pierpaolo Spollon. L’attore ha preso parte alla serie televisiva Doc vestendo i panni di Riccardo e ha avuto modo di stringere un’amicizia molto particolare con Luca Argentero. Pare che dunque abbia colto l’occasione per scherzare un po’ con il suo collega ed inevitabilmente anche con i suoi fan che sono apparsi piuttosto divertiti.

Le anticipazioni di SPollon su Doc

Intanto, la serie televisiva ha avuto un successo davvero strepitoso ed i fan continuano a sperare in una nuova stagione. Sembra che in questi ultimi giorni tra l’altro Pierpaolo abbia dato alcune anticipazioni riguardo queste serie televisiva, dove tra l’altro veste i panni di Riccardo. A dire dalle sue parole sicuramente Pierpaolo sarà uno dei personaggi più attivi di queste ultime puntate di Doc nelle tue mani.”Ci saranno delle sorprese con Alba”, ha dichiarato.