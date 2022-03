Arisa e Vito Coppola, lui: “Non siamo solo amici”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono stati per diverse settimane i protagonisti del gossip e adesso a distanza di tempo ritornano ad esserlo. Stiamo nello specifico parlando della cantante Arisa e del ballerino Vito Coppola. I due si sono conosciuti all’interno del programma Ballando con le stelle ed è proprio all’interno del celebre programma condotto da Milly Carlucci che è scoppiato l’amore. La loro storia è però finita poco dopo la fine del programma ma adesso i due si sono incontrati ancora una volta all’interno di un altro programma televisivo e sembrerebbe essere scoccata di nuovo la scintilla.

Ritorno di fiamma tra Arisa e Vito Coppola?

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti a Ballando con le stelle dove la cantante ha partecipato come concorrente mentre invece il ballerino era proprio il suo insegnante. La coppia ha anche vinto il programma e poco dopo la fine della trasmissione proprio la celebre cantante aveva ammesso di aver avuto una storia con il suo insegnante, storia però finita poco tempo dopo. A distanza di qualche mese Arisa e Vito Coppola si sono di nuovo incontrati all’interno di un nuovo programma televisivo anche questo condotto da Milly Carlucci ovvero Il Cantante Mascherato. E proprio a proposito di questo nuovo incontro si è espressa la cantante affermando di avere con Coppola un ottimo rapporto. Ad esprimere qualche parola in più è stato invece il ballerino nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000.

Le parole di Vito Coppola su Arisa

Le parole pronunciate da Vito Coppola nel corso dell’intervista a Novella 2000 hanno però rivelato qualcosa in più su quello che l’attuale rapporto con Arisa. Il ballerino ha infatti dichiarato “Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo”.

La rivelazione del ballerino: “Il nostro non è un rapporto comune”

Vito Coppola ha poi proseguito la sua intervista facendo qualche rivelazione in più su quello che è il rapporto che lo lega ad Arisa. Il ballerino ha infatti affermato di aver fatto visita più volte ad Arisa quando si è recato a Milano e allo stesso modo anche Arisa si trova spesso a casa sua quando si trova a Roma per la registrazione del programma sopracitato ovvero Il Cantante Mascherato. È stato proprio a tal proposito che il ballerino ha poi concluso l’intervista affermando “Il nostro non è un rapporto comune”.