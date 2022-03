Bianca Guaccero lanciata la bomba, Milly Carlucci sta facendo di tutto per …

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più amate della RAI ma nonostante ciò il suo programma ovvero Detto Fatto potrebbe essere vicino alla chiusura. Questo quanto emerso nel corso delle ultime settimane anche se al momento non sembrerebbe esservi nulla di confermato. La conduttrice sembrerebbe però aver ricevuto una proposta davvero tanto interessante da parte di una celebre collega ovvero Milly Carlucci. Ma esattamente di che proposta stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Bianca Guaccero pronta a salutare il suo pubblico?

Tanti sono i telespettatori che giorno dopo giorno sono soliti seguire con costanza e passione Detto Fatto ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Nonostante ciò però la trasmissione in questione non sembrerebbe essere riuscita ad ottenere gli ascolti necessari per poter andare avanti, ed è proprio per questo motivo che il programma della Guaccero sembrerebbe essere vicino alla chiusura. Proprio alla fine di questa edizione la celebre conduttrice potrebbe quindi trovarsi nella situazione di dover salutare per sempre i suoi telespettatori lasciando spazio ad un nuovo programma che secondo alcune indiscrezioni verrà affidato a Pierluigi Diaco.

La proposta di Milly Carlucci a Bianca Guaccero

Quale sarà il posto di Bianca Guaccero in RAI senza il suo programma Detto Fatto? Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che vi sia un’altra celebre conduttrice di Rai 1, ovvero Milly Carlucci ,che starebbe facendo di tutto per avere la Guaccero all’interno di un suo programma ovvero Ballando con le stelle. La rivelazione in questione è arrivata da Alberto Dandolo che su Oggi si sarebbe espresso affermando “Milly Carlucci sta facendo fuoco e fiamme per avere Bianca Guaccero a Ballando con le stelle”. Anche al momento la Guaccero sembrerebbe essere protagonista di una trasmissione condotta da Milly Carlucci ovvero Il Cantante Mascherato. Secondo molti infatti sotto la maschera Medusa potrebbe nascondersi proprio la giovane conduttrice di Detto Fatto anche se la stessa ha più volte provato a smentire tali dubbi senza però riuscirci.

Pierluigi Diaco al posto di Bianca Guaccero in RAI?

Tante sono le indiscrezioni secondo le quali a prendere il posto di Bianca Guaccero sarà Pierluigi Diaco con un nuovo programma televisivo che dovrebbe andare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalla ore 15.15. L’intenzione della rete sarebbe quella di dare vita ad un nuovo programma nella speranza di riuscire a coinvolgere un pubblico più giovane.