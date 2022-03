Amici, Alessandra Celentano fuori di sè con Raimondo Todaro “Pagliacciata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi si avvia ormai alla fase serale che avrà inizio tra pochi giorni, ed esattamente sabato 19 marzo 2022. Nonostante ciò ad animare ancora le puntate sono le discussioni tra due insegnanti di danza ovvero Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che non sembrerebbero proprio riuscire a smettere di litigare. Ma esattamente, per quale motivo?

Ancora discussioni ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Più passano i giorni e le settimane e più crescono le discussioni tra due insegnanti di Amici. Stiamo nello specifico parlando della maestra Alessandra Celentano e del collega Raimondo Todaro i quali non sembrerebbero essere riusciti ancora a trovare un punto d’incontro. Proprio nella giornata di ieri, giovedì 10 marzo 2022, è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata del daytime nel corso della quale è stato possibile assistere ancora una volta ad un nuovo scontro tra i due insegnanti. A convocare Todaro è stata proprio la maestra Alessandra Celentano e quando il professore ha apertola porta e si è trovato davanti la collega sembrerebbe aver affermato “Sei il mio incubo” rivelando fin da subito quello che era il suo stato d’animo del momento.

I motivi dello scontro

Ma, come mai Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno litigato nel corso della puntata del daytime di ieri? La maestra ha rivelato che il collega avrebbe fatto una particolare richiesta ovvero quella di avere dei nuovi giudici di latino americano per poter giudicare il ballerino Nunzio. Una richiesta ritenuta dalla maestra Celentano assolutamente ‘scorretta’. La maestra sembrerebbe poi aver voluto precisare “Secondo me la cosa più scandalosa è che tu continui a mettere in discussione 3 giudici internazionali”.

Lo scontro con Nancy Berti

Oltre che Alessandra Celentano ecco che all’interno della stessa sala Raimondo Todaro ha incontrato anche Nancy Berti e anche con quest’ultima sembrerebbe aver discusso parecchio. Il tecnico e giudice di latino infatti non avrebbe gradito la richiesta dell’insegnante di avere dei nuovi giudici e avrebbe accusato Todaro di non saper giudicare. E’ stato a questo punto che il marito di Francesca Tocca si sarebbe rivolto alle due donne affermando “Fatevi una vita“. La Celentano sembrerebbe poi aver insinuato che i giudici chiesti da Todaro potrebbero essere addirittura dei suoi amici. “È un’insinuazione che non mi è piaciuta” avrebbe dichiarato Todaro mentre la Celentano avrebbe replicato “Questa tua è una grande pagliacciata”.