GF Vip 6, il capo progetto decide di rivelare il suo pensiero sul conduttore: “Alfonso Signorini è un …”

Una delle concorrenti protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli considerata anche una delle concorrenti più discusse. E proprio sulla Ricciarelli e su quanto accaduto nel corso dei mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia si è di recente espresso il capo progetto del GF Vip ovvero Andrea Palazzo.

Il capo progetto del Grande Fratello esprime il suo pensiero sul noto reality di Canale 5

Ha di recente rilasciato una lunga intervista a TvBlog il capo progetto del Grande Fratello Vip ovvero Andrea Palazzo che senza alcun timore si è espresso svelando il suo pensiero su quanto accaduto in questi mesi all’interno del noto reality show di Canale 5. “Se mi sono mai vergognato di qualcosa andato in onda al Grande Fratello? No. Invece mi fa rabbia e trovo sempre fastidioso il pregiudizio con cui una persona può stabilire se una cosa sia vergognosa o meno. Questo programma ha la vocazione naturale di raccontare alcune storie, anche storie scomode, non ordinarie, a volte anche poco convenzionali. Quindi, no, non provo vergogna di aver raccontato in questi anni cose fuori dal conformismo, anche con un linguaggio un po’ forte, che hanno coinvolto e appassionato il pubblico“, queste esattamente le sue parole.

Le parole di Andrea Palazzo su Alfonso Signorini

Nel corso dell’intervista rilasciata a TvBlog Andrea Palazzo ha poi parlato di Alfonso Signorini e del suo modo di rendere le storie dei concorrenti un po’ come delle soap. “Alfonso è il direttore di un giornale che si occupa di cose vicine al mondo dei vip e della soapizzazione del reale, quindi sicuramente ha avuto una forte influenza. Il presupposto di partenza però è che la sua sensibilità di giornalista ci ha consentito di affrontare qualsiasi tipo di storia in qualsiasi tipo di contesto. Raccontare la soapizzazione del reale è un’impresa non semplicissima, c’è bisogno di conoscere molto bene la materia e di avere una sensibilità di alcune storie”. Queste le parole di Andrea Palazzo che ha poi precisato come in realtà l’amicizia tra Signorini e Katia Ricciarelli è servita proprio a far aprire la celebre cantante lirica che all’interno della casa del GF Vip sembrerebbe essersi raccontata come mai aveva fatto prima.

Il pensiero su Katia Ricciarelli

L’intervista del capo progetto del noto reality di Canale 5 si è poi conclusa con la rivelazione del suo pensiero su Katia Ricciarelli e su quanto si è detto negli ultimi mesi. Sono stati infatti molti coloro che hanno parlato di una specie di ‘protezione’ da parte di Alfonso nei confronti della Ricciarelli. E proprio a tal proposito Andrea Palazzo sembrerebbe aver dichiarato “Quale dovrebbe essere il vantaggio per noi nel tutelare una persona più di un’altra? Onestamente, è secondario chi vince l’edizione, soprattutto rispetto a quello che c’è stato durante il suo percorso. Katia, così come tantissimi altri, non ha vinto, ma è stata una grande protagonista del Gf. Il vantaggio per noi di difenderla in cosa consisterebbe? Nell’averla una settimana in più in gara?”.