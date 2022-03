Mattino 5, Federica Panicucci manda in onda un video su Soleil e viene inondata di critiche “C’è chi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa dalla casa del Grande Fratello è uscita lei Soleil Sorge la quale tra l’altro è stata al centro delle polemiche fino ad oggi. Nella puntata di Mattino 5, ovvero il programma condotto da Federica Panicucci ed in onda proprio ogni mattina su Canale 5 sembrerebbe che si sia tanto parlato dell’ex gieffina. Nello specifico pare che si sia parlato di quello che è accaduto nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello vip.

Mattino 5, Federica Panicucci manda in onda un video di Soleil Sorge più buona

Ebbene pare che la conduttrice Federica Panicucci ad un certo punto abbia voluto mandare una clip sul confronto che c’è stato tra Soleil e le sue ex coinquiline ovvero Lulù, Jessica e Manila Nazzaro. Una volta terminato questo video poi la conduttrice sembra aver sottolineato come la Sorge sia finita proprio al centro delle polemiche in queste ultime ore perché secondo tanti telespettatori è apparsa troppo buona e di conseguenza diversa rispetto alla Soleil che abbiamo visto in questi mesi.

Polemiche sull’ex gieffina, il punto di vista di Tonon e Patrizia Groppelli

“Sono stati tanti ad aver detto che la Soleil vista ieri sera è stata un po’ troppo pacata, un po’ troppo buona…Non credibile…”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Federica Panicucci dopo aver mostrato, dunque, il video in questione. La conduttrice a questo punto avrebbe chiesto a Patrizia Groppelli una opinione proprio su Soleil e nello specifico su questa Soleil così tanto tranquilla e apparentemente buona. Ebbene, l’opinionista ospite nel salotto di Mattino Cinque sembra che abbia sottolineato come dopo l’uscita di ieri sera Soleil le sia completamente scaduta.“Ha fatto un Grande Fratello Vip grandioso…Soleil ha creato dinamiche…Ma finire in questa maniera…Mi è scaduta come lo yogurt…”.- Ecco le parole della donna. Poi Federica Panicucci pare che abbia in qualche modo voluto l’opinione di Raffaello Tonon il quale non si è lasciato sfuggire nulla ed ha voluto fare anche una battuta sull’ex gieffina. “E’ andata oltre, ha lasciato il suo spirito in casa…Adesso è diventata Saybaba…”. Alle parole di Tonon non hanno potuto che sorridere tutti quanti i presenti in studio e sicuramente anche i telespettatori a casa.

Maria Monsè difende Soleil

Inevitabilmente è intervenuta nella discussione anche Maria Monsè che ha conosciuto Soleil Sorge all’interno della casa e che pare fosse in collegamento da Roma. Quest’ultima, però a differenza di tanti altri ha voluto difendere Soleil dichiarando che molto probabilmente si è comportata in quel modo ieri sera perché ormai fuori dai giochi e quindi felice di essere uscita dalla casa.“Secondo me Soleil sta volando alto…Finito questo programma ne dovrà fare un altro…E quindi penso che sicuramente lei al momento ha altre cose da pensare…”.