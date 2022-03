Nathaly Caldonazzo una furia contro Alessandro Basciano “E’ un …”

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno della casa più spiata d’Italia sembra che Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano se ne siano detti davvero di tutti i colori. I due hanno infatti litigato in diverse occasioni e pare che abbiano discusso animatamente la stessa sera in cui poi sono stati entrambi eliminati dal televoto. Una volta usciti dalla casa, sembra che le cose tra di loro non siano affatto cambiate ed i due pare abbiano continuato a litigare anche nei giorni successivi. Ebbene nelle scorse ora sembra che la Caldonazzo sia tornata ad attaccare nuovamente Alessandro Basciano e lo ha fatto nel corso di una sua ospitata all’interno del programma web Casa chi. Ma che cosa ha dichiarato l’ex gieffina?

Nathaly Caldonazzo torna a parlare di ALessandro Basciano

Nei giorni scorsi Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare di Alessandro Basciano e pare che non abbia riservato al giovane delle parole poco carine. Sembrerebbe che con la sua solita schiettezza, l’ex gieffina abbia parlato del fidanzato di Sophie Codegoni in modo piuttosto pesante dandogli addirittura del “Giuda”. “Mi ha tradita e ferita… Rimane il giuda della mia vita…”. Queste le parole di Nathaly Caldonazzo che è intervenuta nel programma web Casa chi e non ha fatto mistero del fatto di non riuscire proprio a sopportare l’ex coinquilino.

L’affondo su Alex Belli

La Caldonazzo avrebbe ancora sottolineato di non essersi mai aspettata da lui un comportamento simile come quello che poi effettivamente ha messo in atto. “Pensavo fosse una persona totalmente diversa…”. Per questa ragione, sembra che Nathaly abbia aggiunto di non avere assolutamente intenzione di perdonare Basciano. Ad ogni modo, sempre nello stesso intervento la Caldonazzo pare abbia anche espresso la sua opinione su Alex Belli.“Lui in Casa ha fatto terra bruciata con me con tutti facendomi passare per manipolatrice e con un tono che quasi mi ha fatto paura…”.

La Caldonazzo contro tutti, le critiche a Jessica

Ma non è finita qui visto che la Caldonazzo sembra aver parlato proprio come un fiume in piena e dopo aver espresso il suo parere su Basciano e Alex Belli non si è neppure risparmiata su Jessica Selassié. “Era diventato anche un po’ penoso vedere una donna che corre così dietro un uomo…”. Queste le parole della Caldonazzo che pare abbia criticato Jessica per essere stata troppo pressante con Barù nel cercare le sue attenzioni.