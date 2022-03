Belve, Serena Grandi dà delle risposte alla Fagnani che lasciano tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Francesca Fagnani, ovvero la conduttrice del programma Belve sembra abbia avuto il piacere e l’onore di intervistare Serena Grandi. La puntata verrà trasmessa proprio questa sera, venerdì 11 marzo intorno alle ore 22:55. Ebbene sembra che tra le due donne ci sia stato un dialogo inizialmente pacato e cordiale, ma durante l’intervista pare che ci siano stati diversi momenti di forte attenzione e stupore. Pare che siano stati toccati alcuni punti che molto probabilmente l’attrice avrebbe preferito evitare. Ma cosa è accaduto tra le due donne?

Belve, Francesca Fagnani ospita in studio Serena Grandi

Nel corso dell’ultima puntata di Belve che andrà in onda questa sera venerdì 11 marzo, sembra che Francesca Fagnani abbia avuto in studio Serena Grandi. Sono stati affrontati nel corso dell’intervista diversi argomenti, alcuni di questi però ritenuti scomodi dall’attrice che lo ha fatto tra l’altro ben capire di non essere felice di rispondere ad alcune domande. A sorpresa, infatti, sembra che la nota attrice abbia negato di aver fatto uso nel corso della sua vita di cocaina, nonostante comunque lo avesse ammesso tanti anni fa durante un processo.

L’attrice parla dei flirt a lei attribuiti con grandi nomi dello spettacolo

La giornalista, poi avrebbe anche fatto delle domande su alcuni flirt che nel corso della sua vita le sono stati attribuiti come quelli con Silvio Berlusconi, Agnelli, Gianni Morandi, Celentano, Craxi e Pino Daniele. Anche in questo caso la risposta dell’ attrice è stata differente rispetto a quanto invece ha ammesso alcuni anni fa .“Con questi non sono andata con nessuno”, avrebbe detto l’attrice, lasciando la giornalista completamente senza parole.

La Fagnani introduce l’argomento droga, ma la risposta dell’attrice è stata piuttosto singolare

Ed ancora, pare che quando la Fagnani ha chiesto a Serena Grandi di parlare dell’argomento droga, l’attrice abbia fatto capire di essere piuttosto indispettita. “Ma per lei è stato un momento di svago o un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”, questa la domanda della Fagnani. “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”. Questa la risposta di Serena Grandi che ha sorpreso tutti quanti, visto che come già abbiamo avuto modo di vedere, alcuni anni fa pare avesse ammesso durante un processo di aver fatto uso di sostanze quali cocaina.

L’attrice nega di aver fatto uso di cocaina

Proprio per questo motivo la giornalista avrebbe detto “Vabbè lei l’ha ammesso”. A quel punto l’attrice avrebbe detto “L’ho dovuto ammettere perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”. A quel punto la Fagnani, piuttosto sconvolta per le dichiarazioni dell’attrice avrebbe detto “Lei l’ha ammesso, pur non essendo vero, per uscire prima da quel processo? Quindi ha dichiarato il falso?”. Anche in questo caso la risposta dell’attrice ha lasciato tutti senza parole “Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”.