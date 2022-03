Barbara D’Urso replica a Francesco Zangrillo “Non voglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa si è diffusa una notizia che in pochi in realtà conoscevano e sapevano. Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di sempre ed una delle più popolari. La sua carriera è sicuramente lunga e ricca di grandi successi, ma per quanto riguarda la sua vita privata pare che soprattutto negli ultimi anni non si sia saputo più nulla. Barbara ha tentato di far rimanere sempre molto riservata la sua vita privata e per questo motivo sono state diffuse soltanto alcune indiscrezioni mai confermate dalla diretta interessata.

Dopo le dichiarazioni di Barbara, Francesco Zangrillo dice la sua sulla loro storia

Ebbene, sembrerebbe che adesso la nota conduttrice nel corso di una intervista che ha rilasciato Silvia Toffanin abbia in qualche modo confessato di essere stata legata ad un uomo di nome Francesco Zangrillo fino ho tempo fa. In realtà sembrerebbe che Barbara abbia in qualche modo parlato di questa storia minimizzando l’importanza del rapporto, ma il diretto interessato avrebbe voluto dire la sua nelle ore successive. Ebbene, Francesco Zangrillo è un noto Broker finanziario e pare che dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Barbara D’Urso abbia scritto una lettera aperta al settimanale Chi parlando proprio del rapporto avuto con la conduttrice. Quest’ultima nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin pare lo abbia definito un corteggiatore in prova e proprio questo termine sembra che non gli sia proprio andato giù. Inoltre, l’uomo avrebbe anche sottolineato come le dichiarazioni di Barbara sono state anche fuori luogo rispetto a quella che è stata la loro storia che è anche durata più di un anno.

Barbara replica alle parole del suo ex

Dopo la lettera pubblicata sul settimanale Chi, anche Barbara D’Urso ha voluto dire la sua e replicare alle parole del suo ex. “Di corteggiatori ne ho moltissimi, lo ammetto, ma sono single. Non sono loro sbagliati anzi, sono io particolare», questo quanto dichiarato da Barbara. “Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno. Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca“. Ed ancora la conduttrice ha voluto aggiungere questo per far capire come stanno le cose.

Ma perchè è finita tra Barbara e Francesco?

Insomma, nel corso di queste dichiarazioni Barbara sembra non aver completamente menzionato il suo ex compagno. I due pare che si siano lasciati molto probabilmente per una visione differenza della coppia. Pare che Francesco abbia sottolineato di essere un uomo normale che intende la relazione proprio come una normale coppia, mentre Barbara pare che abbia cercato fino alla fine di tenere nascosta questa relazione.