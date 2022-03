Carmen Russo al veleno contro Katia Ricciarelli “Poteva evitare di …” e poi lancia una frecciatina velenosa su Sonia Bruganelli

0 SHARES Condividi Tweet

Continua ancora per pochi giorni il Grande Fratello vip, ovvero il reality di Canale 5 che prossima settimana chiuderà i battenti dopo ben 6 mesi. E’ prevista l’ultima puntata la prossima settimana e nello specifico lunedì scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione numero 6 del reality di casa Mediaset. Ebbene, in questi giorni ci sono state diverse eliminazioni ed in casa sono rimasti davvero pochi concorrenti. Qualche settimana fa dalla casa è uscita Carmen Russo, la ballerina e showgirl che ha ottenuto un grandissimo successo in questa edizione del reality. Ad ogni modo, la ballerina pare abbia rilasciato un’intervista molto interessante a Vero, e pare che abbia parlato un pò di tutto. Inevitabilmente avrebbe parlato di questa esperienza all’interno del Reality e poi pare che si sia espresso su una concorrente nello specifico. Di chi stiamo parlando? Ma di Katia Ricciarelli. Cosa ha dichiarato nello specifico l’ex gieffina?

Gf vip, Carmen Russo e l’intervista a Vero

Carmen Russo è reduce da un grande successo ottenuto all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che in diverse occasioni abbia sottolineato di essere stata davvero fortunata a poter vivere questa esperienza. Ebbene, proprio in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della sua esperienza. Poi la ballerina avrebbe anche espresso qualche opinione su alcuni dei concorrenti che hanno preso parte a questa edizione del Gf vip.

L’opinione di Carmen su Katia Ricciarelli

L’ex gieffina si sarebbe soffermata per lo più su Carmen Russo e pare che con la sua solita schiettezza non ha nascosto il fatto di credere che avrebbe potuto evitare di fare alcune uscite che a suo modo di vedere non hanno fatto altro che danneggiare in qualche modo la sua immagine .“Penso che molte uscite poteva evitarsele…E’ un vero peccato, perchè rischia di dare un’immagine distorta di quello che è…”. Queste le parole della ballerina che poi nel corso dell’intervista ha fatto dei chiarimenti dicendo che molto probabilmente qualche uscita avrebbe potuto anche evitarsela. “Posso assicurarvi che un attimo dopo aver detto certe cose, era poi la prima a pentirsene! Il fatto che ognuno di noi arriva nel reality con una storia precedente…”. Queste ancora le parole di Carmen Russo.

Carmen e la frecciatina velenosa su Sonia Bruganelli

Ed ancora nel corso dell’intervista, sembra che la giornalista abbia chiesto a Carmen di dire la sua sulle opinioniste del Gf vip ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Riguardo la prima sembra aver dichiarato delle parole molto dure e velenose. “Lei è perfidina, ma molto acuta”, avrebbe detto Carmen che ha comunque sottolineato come il conduttore abbia fatto bene a dare questo ruolo proprio a Sonia e Adriana. “Ci ha visto giusto a contrapporle, ha funzionato…”