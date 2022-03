Federica Panicucci decide di rivelare su Bonolis:” Se Paolo non mi avesse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci è una delle conduttrici Mediaset più apprezzate, da anni alla guida di uno dei programmi più seguiti di Mediaset ovvero a Mattino Cinque. Nelle ultime ore però si sta tanto parlando della conduttrice per quanto dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale ha rivelato alcuni particolari che riguardano la sua vita privata, e nello specifico proprio nel corso di tale intervista ha voluto ringraziare Paolo Bonolis per averle dato la possibilità di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Federica Panicucci intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera

Oggi è una conduttrice molto apprezzata dai telespettatori e tanto seguita anche sui social, ma prima di approdare nel mondo della televisione ha svolto altri lavori come ad esempio la babysitter. Stiamo nello specifico parlando di Federica Panicucci che nel corso di una recente intervista rilasciata al noto quotidiano Il Corriere della Sera ha fatto una particolare rivelazione sulla sua vita privata raccontando di aver fatto molti anni fa la baby-sitter al figlio di un noto conduttore televisivo ovvero Paolo Bonolis. “Ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui… Paolo mi dava 4mila lire l’ora…”, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla Panicucci.

La rivelazione di Federica Panicucci su Paolo Bonolis

La conduttrice ha poi proseguito la sua intervista rivelando che è stato proprio Bonolis ad aiutarla ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Un mondo al quale appartiene ormai da tanto tempo e all’interno del quale si è affermata come una delle conduttrici più amate. A tal proposito la Panicucci ha raccontato “Una sera guardai a casa sua il concorso di modelle The look of the Year e mi disse: ‘Perché non provi anche tu a fare la modella?’, e mi diede l’indirizzo dell’agenzia…” . Un gesto questo grazie al quale è riuscita a fare ingresso nel mondo della televisione e nello specifico ha potuto fare ingresso nel cast del celebre programma condotto da Enzo Tortora ovvero Portobello. “Poco dopo proprio quell’agenzia mi fece fare il provino per Portobello e mi presero”, ha rivelato Federica Panicucci che ha poi concluso “Se Paolo non mi avesse dato l’indirizzo di quell’agenzia, chissà come sarebbero andate le cose…”.

La conduttrice felice anche nella vita privata

L’intervista di Federica Panicucci al Corriere della Sera si è poi conclusa con un riferimento alla sua vita privata. La conduttrice sembrerebbe aver rivelato di essere soddisfatta della sua vita. “Ho un compagno che mi ama e che amo, il lavoro che sognavo e due figli meravigliosi che mi ricordano ogni giorno quanto sia straordinario vederli crescere…”, queste le sue parole.