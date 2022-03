Levante posta una foto con la figlia neonata e il web si scandalizza e solleva un polverone

0 SHARES Condividi Tweet

È finita al centro di una grossa polemica nelle ultime ore la celebre cantautrice e scrittrice italiana Claudia Lagona semplicemente conosciuta con lo pseudonimo Levante. Il motivo? La carrozzina della figlia Alma Futura.

La cantante Levante al centro di una grossa polemica

Levante è una delle artiste del momento più apprezzate ed infatti è anche tanto seguita sui social. Già nei mesi scorsi era finita al centro dell’attenzione mediatica per la scelta un po’ particolare del nome della sua bambina, ovvero Alma Futura, nata da circa un mese. Ed ecco che nelle ultime ore l’artista è tornata a far parlare di se dopo aver condiviso sui social un particolare video in cui si mostra a passeggio insieme al compagno Pietro Palumbo e alla figlia nascosta all’interno della carrozzina. Nel video postato sui social l’artista precisa di aver voluto riparare la figlia dal vento e nello specifico avrebbe a tal proposito affermato “Troppo vento per Alma”. Ma non solo, probabilmente l’idea era anche quella di proteggerla dall’ obiettivo del telefono, e quindi dal mondo dei social, e dallo sguardo indiscreto dei passanti e magari anche dei fan.

La reazione dei followers al post pubblicato da Levante

Il video condiviso dalla cantante ha fatto però tanto discutere. E nello specifico sono stati tanti i followers che hanno commentato negativamente la decisione della coppia di riparare in questo modo la figlia all’interno della carrozzina. Nello specifico vi è stato ad esempio un utente che ha scritto “Spero che almeno respiri e che abbia un ricambio d’aria all’interno del passeggino” e come lui anche molti altri sono rimasti colpiti dal video in questione.

L’amore tra Levante e Pietro Palumbo e la nascita della piccola Alma Futura

Levante ha conosciuto il compagno Pietro Palumbo proprio dopo la fine della storia d’amore con il collega Diodato. Claudia e Pietro Palumbo, siciliano e di professione avvocato e quindi lontano dal mondo dello spettacolo e della musica, stanno insieme esattamente da 2 anni e si sono conosciuti per caso grazie ad un amico della cantante. A raccontare in che modo è avvenuto l’incontro è stata tempo fa proprio Levante affermando “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”.