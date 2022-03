Miriam Leone sembra in attesa del primo figlio e lei sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

È convolata a nozze lo scorso mese di settembre e adesso si stanno facendo sempre più insistenti, nelle ultime ore, le voci secondo le quali la giovane donna sarebbe in attesa del primo figlio. Di chi stiamo parlando? Della celebre attrice, conduttrice televisiva ed ex modella Miriam Leone. L’ex Miss Italia ha infatti condiviso sui social delle fotografie che a molti hanno fatto nascere il dubbio che possano nascondere un dolce segreto.

Miriam Leone in attesa del primo figlio?

Miriam Leone lo scorso mese di settembre è convolata a nozze con Paolo Carullo, l’uomo al quale sarebbe legata da circa 2 anni. I due proprio di recente si sono concessi una meravigliosa luna di miele alle Maldive e nelle ultime ore sono finiti al centro del gossip per i dubbi espressi da alcuni fan. Miriam Leone infatti ha condiviso nelle scorse ore delle bellissime fotografie in cui indossa un meraviglioso abito attraverso il quale ha messo in risalto tutte le sue forme. Nello specifico la Leone ha indossato un tubino di colore azzurro tanto aderente da aver messo in risalto una particolare e sospetta rotondità proprio all’altezza della pancia. Le fotografie in questione hanno ottenuto tantissimi mi piace e allo stesso tempo sono stati in tanti a commentare chiedendo alla bellissima Miriam informazioni sulla presunta gravidanza. Domande alle quali l’ex Miss Italia non sembrerebbe aver risposto.

Miriam Leone e il matrimonio con Paolo Carullo

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati lo scorso 21 settembre in Sicilia, e nello specifico a Scicli all’interno del Santuario di Santa Maria la Nuova. Già l’anno precedente si era parlato di un presunto matrimonio tra i due, una notizia che però era stata smentita dalla stessa Miriam che aveva a tal proposito dichiarato “L’ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata”.

Miriam Leone Pierfrancesco Favino presto al cinema con il film “Corro da te”

Oltre che un ottimo momento dal punto di vista personale ecco che per Miriam Leone questo è un momento davvero magico anche dal punto di vista professionale. La giovane attrice infatti sta per arrivare al cinema con il film ‘Corro da te”. Stiamo parlando nello specifico di un film diretto da Riccardo Milani con protagonista la stessa Miriam Leone al fianco di Pierfrancesco Favino.