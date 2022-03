Ludovica Valli, fuori di sè dopo le insinuazioni delle tensioni tra sorelle, ammette “Vado più d’accordo con Eleonora”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, sabato 12 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e sembra che abbiano preso parte diversi ospiti come sempre. Tra i tanti, nel salotto di Silvia Toffanin abbiamo visto le tre sorelle Valli, ovvero Ludovica, Beatrice ed Eleonora. Le prime due sono venute alla ribalta in questi anni grazie alla loro partecipazione al programma Uomini e Donne, di Maria De Filippi.

Beatrice, Ludovica e Eleonora Valli, le tre sorelle ospiti di Verissimo

Beatrice è stata la corteggiatrice di Marco Fantini e la sua scelta, nonché la sua attuale compagna. Ludovica ha preso parte al programma successivamente in qualità di tronista. L’unica che non ha avuto esperienza nel mondo della televisione è lei, Eleonora che però in qualche modo è diventata famosa e popolare grazie alle sorelle. Tutte e tre sono state ospiti nel salotto di Silvia Toffanin ed hanno parlato della loro infanzia e del loro rapporto.

Ludovica e Beatrice si punzecchiano durante l’intervista

Le tre sorelle Valli si sono raccontate nel salotto di Verissimo. Sembra che ad un certo punto, la conduttrice abbia chiesto loro se avessero dei momenti intimi e privati che tengono soltanto per loro. La prima a rispondere è stata proprio Beatrice, che avrebbe risposto “le nostre litigate“. Poi Beatrice parlando di Marco, il suo compagno, sembra aver detto che con lei è davvero bravissimo ed a quel punto sarebbe intervenuta la sorella Ludovica, dicendo “Santissimo“. Sarebbe stata soltanto una delle piccole frecciatine che le due sorelle si sono scambiate durante la loro intervista nel salotto di Verissimo. In questi anni si è più volte detto che tra le due, Ludovica e Beatrice, non corresse buon sangue e proprio nel corso dell’intervista, la prima ha voluto chiarire questo punto.

Ludovica minimizza l’antipatia nei confronti di Beatrice ma elogia Eleonora

“Qualcuno mi ha scritto ‘tu e Beatrice vi punzecchiavate, siete gelose, invidiose..’ Questi commenti mi lasciano un po’ così. Però mi fate ridere“, avrebbe detto Ludovica. Poi però, Ludovica avrebbe speso delle parole più dolci e di elogio nei confronti dell’altra sorella.“Se vado più d’accordo con Eleonora? Questo è vero, perché mi rivedo molto più in lei a livello caratteriale. Ma credo che un po’ in tutte le famiglie c’è quello o quella con cui va più d’accordo“. Queste ancora le parole di Ludovica, che è stata sincera fino alla fine parlando proprio del rapporto con le due sorelle.