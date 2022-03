Verissimo, Soleil ospite e la Toffanin tira una frecciata al veleno ad Alex Belli

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 13 marzo 2022 Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo ha ospitato Soleil Sorge l’ex gieffina che è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia soltanto da pochi giorni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver rilasciato un’interessante intervista, raccontando quella che è stata la sua esperienza all’interno del reality. Ovviamente si è anche parlato del rapporto che si è venuto a creare con Alex Belli, del legame che si è instaurato tra i due e che ha fatto tanto parlare in questi mesi. Pare che proprio durante questa chiacchierata, Silvia Toffanin non si sia risparmiata e ad un certo punto avrebbe lanciato una frecciatina nei confronti di Belli. Ma cosa ha dichiarato?



Soleil Sorge, l’ex gieffina ospite nel salotto di Verissimo

Soleil Sorge è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella giornata di ieri, domenica 13 marzo 2022 e sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante. Inevitabilmente, Soleil ha parlato della sua avventura all’interno del reality, poi però inevitabilmente ha parlato del suo rapporto con Alex Belli. E’ stato proprio a quel punto che la Toffanin avrebbe lanciato una frecciatina nei confronti dell’attore di Centrovetrine.“Io credo solo a te Soleil perché lui a me ne ha raccontate di ogni”. Queste le parole di Silvia, la quale precedentemente aveva chiesto alla Sorge se effettivamente ci fosse stato dell’intimità tra i due.



La stoccata di Silvia Toffanin su Alex Belli



Silvia pare che ad un certo punto abbia anche fatto un augurio a Soleil per le sue prossime avventure lavorative. Sappiamo che a breve Soleil inizierà la sua nuova avventura a La pupa e il secchione, il programma che sarà condotto da Barbara D’Urso. Soleil sarà una delle opinioniste del programma.

“Non sono mai stata innamorata di Alex”, la confessione dell’ex gieffina

Tornando a parlare di Alex, sembra che Soleil abbai voluto ancora sottolineare di non essere mai stata innamorata di Alex, ma di aver detto di amarlo solo come persone. Poi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe confessato di non aver mai visto Alex come un uomo che le potesse stare accanto nella sua quotidianità e fuori dalla casa. Poi ha parlato di complicità e di una amicizia particolare. “Usata da Alex? Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso”. Infine, Soleil ha confessato di essere molto innamorata di Carlo, un ragazzo che ha frequentato prima di entrare all’interno della casa, una storia rimasta segreta.