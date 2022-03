Da noi…a ruota libera, ospite Lunetta Savino, Francesca Fialdini le fa una domanda e lei resta senza parole “Non so risponderti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata del programma ‘Da noi… a ruota libera’ è andata in onda nel pomeriggio di ieri. Tra i vari ospiti in studio anche la celebre attrice italiana Lunetta Savino, particolarmente conosciuta dal pubblico per aver interpretato Cettina Gargiuolo nella celebre serie televisiva Un medico in famiglia. L’attrice molto presto tornerà in televisione con una nuova fiction a proposito della quale si è espressa durante l’intervista rilasciata a Francesca Fialdini.

L’ attrice Lunetta Savino ospite di Francesca Fialdini

Avrà inizio proprio domani, martedì 15 marzo 2022, una nuova e attesissima fiction intitolata ‘Studio Battaglia’ che verrà trasmessa su Rai 1. Protagonista della fiction in questione la celebre attrice Lunetta Savino che interpreterà una donna avvocato divorzista di nome Marina Battaglia ovvero colei a cui è legato il nome dello studio. L’attrice nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… a ruota libera’ ha parlato del personaggio da lei interpretato ed inoltre ha anche fatto delle rivelazioni sulla fiction. Alla domanda della conduttrice che le ha chiesto se in seguito ad un divorzio si ha la possibilità di conoscere meglio il proprio partner ecco che l’attrice ha risposto “Non lo so questo non so risponderti” e ha poi proseguito “Diciamo che l’avvocato divorzista entra nella vita di una coppia.”

La rivelazione di Lunetta Savino sul personaggio interpretato in ‘Studio Battaglia’

‘Studio Battaglia’ è una fiction davvero molto particolare in cui protagoniste sono delle donne che fanno parte appunto dello studio Battaglia, ovvero uno studio di avvocati divorzisti. A gestire il tutto una donna di nome Marina Battaglia affiancata dalla figlia Nina. La figlia più piccola di nome Viola ha scelto di svolgere un lavoro diverso ovvero quello della tata mentre invece l’altra figlia di nome Anna ha scelto di lavorare all’interno di un altro studio di avvocati e quindi in uno studio concorrente. Ma esattamente quali sono le caratteristiche che contraddistinguono il personaggio interpretato da Lunetta Savino? L’attrice a proposito di Marina Battaglia ha rivelato “Marina non è per niente tenera ma prova dei sentimenti”.

Le parole di Lunetta Savino sulla fiction: “E’ raro trovare una sceneggiatura così”

L’intervista di Lunetta Savino si è poi conclusa con la rivelazione di alcune anticipazioni sulla fiction. Anzi più nello specifico l’attrice ha espresso delle parole attraverso le quali ha voluto in qualche modo esaltare la fiction in questione. “I dialoghi e la battute sono perfetti, è raro trovare una sceneggiatura così e per noi attori è un grande privilegio”, queste le sue parole.