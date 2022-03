Gf vip, dopo la foto Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Fabrizio Corona posta una foto al veleno …

0 SHARES Condividi Tweet

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero nel corso della sesta edizione del Grande fratello vip. Sin da quando Alessandro è entrato all’interno della casa, sembra che Sophie sia rimasta piuttosto affascinata dal giovane, mentre quest’ultimo pare fosse entrato già con le idee piuttosto chiare, ovvero conquistare l’ex tronista. I due effettivamente si sono innamorati e sembrano oggi molto presi l’uno dell’altro. Hanno iniziato questa splendida storia d’amore all’interno della casa e adesso che sono entrambi fuori stanno vivendo appieno le loro giornate. Nelle scorse ore, sembra siano stati protagonisti di un gesto che ha lasciato un pò tutti senza parole. Ma di cosa si tratta? Sembra che a commentare questo gesto sia stato proprio Fabrizio Corona che in qualche modo è legato a Sophie.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sempre più felici e innamorati dopo il Gf vip

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno vivendo appieno la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. L’amore tra i due sembra stia andando alla grande in questi giorni, dopo l’eliminazione di Sophie. Proprio nella giornata di ieri, Alessandro sembra aver pubblicato alcune Instagram stories ma una foto nello specifico sembra abbia scatenato la reazione di Fabrizio Corona che ha immediatamente commentato con il suo solito sarcasmo.

I Basciagoni mostrano un tatuaggio di coppia che scatena la reazione di Fabrizio Corona

Si tratta di una fotografia che vede protagonisti proprio Alessandro Basciano e la sua fidanzata che mostrano un tatuaggio di coppia fatto all’interno del labbro inferiore. In realtà entrambi non hanno tatuato la stessa parola, ma mentre il modello si è ripassato la scritta Respect, l’ex tronista sembra si sia fatta incidere la parola Rebel. Nella didascalia della foto in questione, Basciano avrebbe scritto “My partner in crime” taggando ovviamente Sophie.

Il commento al veleno dell’ex re dei paparazzi

Come abbiamo anticipato, non è tardata ad arrivare il commento velenoso di Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha postato una foto che mette a confronto proprio lui che mostra un tatuaggio sulla stessa zona e la foto di Alessandro e Sophie. Nella didascalia si legge “Quando lo compri su Amazon” e poi “Quando ti arriva a casa“, riferendosi proprio a Basciano. Sembra che ancora una volta l’ex re dei paparazzi abbia voluto sottolineare di essere superiore a Basciano, così come aveva fatto qualche giorno fa, mandando un messaggio a Sophie all’interno della casa.