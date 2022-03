Donatella Rettore, al veleno su Achille Lauro: “Non lo reputo nemmeno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Donatella Rettore è reduce da un grande successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove ha preso parte insieme a Ditonellapiaga. La coppia ha presentato un brano intitolato Chimica che sembra abbia avuto un successo straordinario. Ebbene, sembra proprio che in questi giorni Donatella abbia rilasciato un’importante ed interessante intervista al Messaggero.

Donatella Rettore reduce da un grande successo al Festival di Sanremo 2022

Nel corso di questa chiacchierata, la cantante sembra abbia parlato di tanti suoi ex colleghi che come lei hanno preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Chi conosce Donatella, sa bene che in genere utilizza delle belle parole nei confronti degli altri e che soltanto in rare occasioni si è mostrata pungente. Ecco, sembra proprio che nel corso di questa chiacchierata con Mattia Marzi, Donatella abbia in qualche modo espresso il suo pensiero su Achille Lauro che non è stato proprio positivo. Ma cosa ha dichiarato?

Parole al veleno per Achille Lauro

Donatella Rettore nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Messaggero e pare che abbia parlato di tanti suoi colleghi che hanno preso parte, come lei, all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ebbene, la cantante pare che abbia espresso il suo pensiero su Achille Lauro. Quest’ultimo, oltre ad essere un cantante è anche un artista, che in questi anni ci ha abituati anche ai suoi look stravaganti, trucco pesante e performance da vero artista. Ecco che Donatella ha voluto proprio commentare il look di Achille ed il suo stile. “Ogni stagione ha i suoi frutti. Nel caso di Lauro, peggiori. Achille Lauro non lo reputo neppure un cantautore: può fare film, quadri in cui si trafigge”. Queste le parole dichiarate dalla cantante che sembra aver sparato completamente a zero contro Achille.

E poi ancora la cantante parla di Emma Marrone e di Irama

Parole più tranquille per Emma Marrone per la quale sembra che abbia anche un grande affetto. Di lei nello specifico sembra aver detto che è una grande donna ed una grande artista ma che a suo parere è servita male dagli autori. Poi sembra aver detto di aver conosciuto dei nuovi cantanti al Festival, come Rkom e Irama.” Quello là Come si chiama? Si è presentato sul palco indossando una rete da pesca”. Queste le parole rivolgendosi a Irama.